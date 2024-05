Donnie Darko torna al cinema in versione restaurata!

Il film misterioso ed enigmatico che ha lanciato la carriera di un giovane Jake Gyllenhaal torna al cinema dopo 20 anni dal suo arrivo in Italia. Ora potrete rivedere Donnie Darko al cinema in versione restaurata e in Director’s Cut!

Sono passati tanti anni da quando è arrivato nelle nostre sale quel film tanto misterioso ed enigmatico che ancora oggi ha un finale inspiegabile, aperto a molte interpretazioni. Questo film ha lanciato la carriera del regista statunitense Richard Kelly e vedeva come protagonista un giovanissimo Jake Gyllenhaal, che da allora ne ha fatta di strada, fino ad arrivare al più recente Road House, remake di Amazon. Sono passati precisamente venti anni da quando abbiamo visto questo film al cinema, un film che ancora oggi è avvolto dal mistero. Dopo così tanti anni, il film di Donnie Darko torna al cinema italiano nei seguenti giorni: 3, 4 e 5 giugno. Questa è un’occasione imperdibile sia per chi ha già visto e amato il film originale, sia per chi non ha mai avuto modo di vederlo. Potrete recuperarlo al cinema in formato restaurato in 4K. Ecco il trailer!

Donnie Darko e la fine del mondo al cinema

Il film parla di uno studente liceale di nome Donnie Darko, che soffre di schizofrenia. Un giorno, scappando di casa, incontra una strana figura. Questa figura è umanoide, vestito da un inquietante coniglio, che gli rivela che la fine del mondo arriverà esattamente tra 28 giorni, 6 ore, 42 minuti e 12 secondi. Nel cast troviamo per l’appunto Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Mary McDonnell, Maggie Gyllenhaal, Drew Barrymore, Patrick Swayze e Noah Wyle.

Ancora oggi ci sono molte discussioni, dibattiti e teorie sul significato del film, su cosa accade realmente nel corso della storia e su cosa è vero e cosa è falso. Tutto ruota attorno a questa strana, enigmatica e inquietante figura del coniglio, un animale che qui simboleggia la morte. Da un po’ di tempo si vocifera di un possibile sequel, con Jake Gyllenhaal, distaccandosi completamente dal sequel del 2009 da cui il regista si è dissociato. Il restauro del film è stato mostrato in anteprima al Comicon di Napoli.

Voi che ne pensate? L’avete già visto? Se sì, lo andrete a rivedere? O sarà la vostra prima volta? Ditecelo qui sotto nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.