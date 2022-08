Il duro del Road House: c’è Jake Gyllenhaal nel remake di Amazon

Arrivano notizie sul remake de Il duro del Road House prodotto da Amazon: il protagonista sarà Jake Gyllenhaal, guidato dal regista Doug Liman

Il cinema contemporaneo è ormai sempre più pieno di remake e reboot di grandi successi del passato. Tra i tanti progetti di questo tipo che vedremo in futuro c’è anche quello che riporta in vita Il duro del Road House, grande successo del 1989 con il mitico Patrick Swayze. Il remake del film verrà realizzato dagli studi di Amazon e quindi vedrà la luce su Prime Video. A dirigerlo sarà Doug Liman, mentre il protagonista d’eccezione ha il volto di Jake Gyllenhaal.

Il duro del Road House: arriva il remake

Da tanti anni, in realtà, si parla del remake de Il duro del Road House e ora, finalmente, arrivano notizie importanti a riguardo. Il progetto porta la firma di Doug Liman, un veterano dei film d’azione con alle spalle pellicole come Mr. & Mrs. Smith, The Bourne Identity ed Edge of Tomorrow – Senza domani.

Liman avrà il compito di dirigere Jake Gyllenhaal, protagonista di un cast che conta anche Nilly Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage e Travis Van Winkle. Gyllenhaal interpreta un ex campione di arti marziali miste che dopo il ritiro accetta un lavoro come buttafuori in una taverna. Qui scopre alcune oscure verità, che si celano dietro una situazione apparentemente florida e pacifica.

Le dichiarazioni dei protagonisti

In attesa di conoscere qualche dettaglio in più sul film, sono arrivate alcune dichiarazioni dei protagonisti. Così, ad esempio, si è espressa Jennifer Salke, presidente di Amazon Studios: “Non soltanto è un omaggio ai fan dell’originale, ma è anche un film grosso, divertente e per un largo pubblico. Siamo felicissimi di collaborare con Joel, Doug e questo cast fantastico capitanato da Jake Gyllenhaal, e del loro unirsi per re-immaginare questo classico della MGM come un film d’avventura denso d’azione per il nostro pubblico mondiale”.

Queste, invece, le dichiarazioni del regista Doug Liman: “Sono elettrizzato dalla possibilità di dare la mia versione dell’amata eredità del Duro del Road House. E non vedo l’ora di mostrare al pubblico quello che Jake ed io faremo con questo ruolo iconico”.

Infine, sul film è intervenuto anche il produttore del film originale Joel Silver, pronto a tornare anche nel remake: “Il primo Road House ha un posto speciale nel mio cuore e sono davvero felice di portare questa nuova versione al pubblico di tutto il mondo. Doug ed io abbiamo fatto entrambi dei film d’azione spettacolari e siamo pronti a mettere tutta la nostra esperienza in questo Road House”.

Un’eredità pesante

È chiaramente oggetto di incredibile hype e curiosità questo remake. Il duro del Road House è un film iconico, grazie anche alla celebre interpretazione di Patrick Swayze, immortale in film come Dirty Dancing e I ragazzi della 56ª strada. Il film originale è uscito nel 1989 e ha anche avuto un sequel nel 2006, dal titolo Road House – Agente antidroga.

Quel secondo capitolo non è riuscito a ottenere la risonanza del primo, cadendo anche sotto al peso delle aspettative. Una sfida che si pone di fronte anche a questo remake di Prime Video, che ha il duro compito di dover rivaleggiare con un modello di culto. Attesa dunque alle stelle per vedere questa nuova versione di Il duro del Road House, che può contare su un protagonista di punta come Jake Gyllenhaal.

