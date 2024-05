Insta360 One RS 4k edition è in offerta su Amazon con un grande sconto che rende imperdibile questa action cam per la stagione estiva

Abbiamo già trattato l’argomento action cam per quanto riguarda quelle più adatte per gli sport invernali e ovviamente Insta 360 era presente nella lista. Tra le action cam più apprezzate per tutti i tipi di attività, si ada aria, terra che da acqua, offre la particolarità unica di avere video a 360°. Ora Insta360 One RS è in offerta su Amazon ad un prezzo che la rende imperdibile soprattutto per farsi il giusto corredo per la stagione estiva imminente. Un’action cam che si rivela adatta agli sport dinamici e più estremi non solo d’inverno, ma per tutte le stagioni.

Insta360 One RS 4k edition è in offerta su Amazon al prezzo di 255,99 € con il 20 % di sconto rispetto al prezzo originale ed è possibile acquistarla cliccando sul box qui sotto.

Insta360 One RS imperdibile in questa offerta Amazon

Insta360 One RS Registra filmati 6K ultra-dettagliati degni dei migliori film di Hollywood, con un classico rapporto 2.35:1 per la visualizzazione a schermo panoramico. Il livellamento dell’orizzonte a 360° assicura scatti e riprese perfettamente livellati, indipendentemente dall’inclinazione della videocamera.

Siamo di fronte all’unica action cam con obiettivi intercambiabili. Si può aggiornare la videocamera in qualsiasi momento acquistando un obiettivo aggiuntivo, come l’obiettivo 360 ultra-creativo.

E voi cosa ne pensante di questa Insta360 One RS in offerta su Amazon? Fateci sapere nei commenti se la acquisterete e continuate a seguire tuttotek.it per tutte le offerte sul mondo della fotografia.