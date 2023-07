Disney Plus: fra i nuovi arrivi c’è anche Secret Invasion!

Fra i nuovi arrivi che rimpolpano ulteriormente il catalogo delle serie TV di Disney Plus c’è anche Secret Invasion: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Il catalogo di film e serie TV di Disney Plus si va espandendo non più di mese in mese, ma di giorno in giorno. Solo recentemente vi abbiamo annunciato l’arrivo di tutta la filmografia dedicata ad Indiana Jones, quasi a festeggiare l’uscita dell’ultimo capitolo con protagonista Harrison Ford, e la nuova serie originale Great Expectations (che, prima o poi, recupereremo perché è davvero interessante). Una delle parti maggioritarie di tutta la piattaforma è quella dedicata all’universo Marvel, che recentemente ha visto arrivare una nuova aggiunta decisamente interessante per tutti gli appassionati: stiamo ovviamente parlando di Secret Invasion.

L’MCU su Disney Plus si espande ancora con Secret Invasion

Sono stati resi disponibili, infatti, i primi due episodi di Secret Invasion, la nuova serie di Disney Plus dedicata a Nick Fury ideata da Kyle Bradstreet. La serie costituisce l’inizio della Fase Cinque dell’MCU. Nel cast troviamo, ovviamente, Samuel L. Jackson, ma anche Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Emilia Clarke, Olivia Colman e Kinglsey Ben-Adir. Sarà una miniserie composta da sei episodi, perlomeno stando a quanto annunciato finora, e la sinossi è la seguente:

Nella nuova serie Marvel Studios ambientata nel presente dell’MCU, Nick Fury viene a sapere di un’invasione clandestina della Terra perpetrata da una fazione dei mutaforma Skryll. Fury si unisce così a Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è creato una vita sulla Terra: insieme corrono contro il tempo per sventare l’imminente invasione e salvare l’umanità.

Qui di seguito vi riportiamo i titoli degli episodi in lingua inglese con, accanto, la data d’uscita:

Resurrection (21 giugno 2023) Self-Report Scheme (28 giugno 2023) Reactor Me Once… (5 luglio 2023) Lost in Storage (12 luglio 2023) Vent Out Your Anger (19 luglio 2023) Suss Out the Meek (26 luglio 2023)

Secret Invasion è ora disponibile nel catalogo di Disney Plus. Fateci sapere se seguirete la serie qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.