Fra i nuovi arrivi nel catalogo di Disney Plus in questo afosissimo fine giugno 2023 troviamo anche Great Expectations: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo

Se, sicuramente, fra le recenti aggiunte al catalogo di film e serie TV di Disney Plus spicca Avatar 2, bisogna certamente ammettere che limitarsi all’ultima opera di James Cameron è quantomai svalutante dell’enormità e della complessità delle serie presenti sulla piattaforma blu. Ad esempio, sono già stati aggiunti tutti i film appartenenti al franchise di Indiana Jones, in vista dell’ultimo capitolo con Harrison Ford. Vediamo insieme, in questo breve articolo dedicato, quali sono le ultime aggiunte di rilievo!

Great Expectations

Una delle novità più interessanti di questo giugno 2023 è decisamente Great Expectations, miniserie originale con Olivia Colman composta da sei episodi (tutti già disponibili) e basata sull’omonimo romanzo di Charles Dickens. Nel cast troviamo anche Fionn Whiteahead, Ashely Thomas, Johnny Harris, Shalom Brune-Franklin, Trystan Gravelle e Owen McDonnel. La sinossi è la seguente:

La serie segue la storia di formazione di Pip, un orfano che vuole molto di più dalla vita, finché uno scherzo del destino e le malvagie macchinazioni della misteriosa ed eccentrica Miss Havisham non gli mostrano un oscuro mondo di possibilità. Sotto le grandi speranze poste su di lui, Pip dovrà capire il vero costo di questo nuovo mondo e se davvero lo renderà l’uomo che desidera essere. Critica accusatoria del sistema classista, il romanzo di Dickens fu pubblicato nel 1861, dopo la sua prima pubblicazione in una serie di capitoli settimanali a partire dal dicembre del 1860.

Stan Lee | Disney Plus: fra i nuovi arrivi la serie originale Great Expectations!

In seconda battuta troviamo l’interessantissimo documentario su Stan Lee diretto da David Gelb. Il fumettista, editore e produttore scomparso nel 2018 torna a vivere attraverso 86 minuti di documentario, accanto al mondo costruito negli studi della Marvel Comics. La sinossi è la seguente:

Stan lee è il documentario ufficiale su Stan “The Man” Lee e sul percorso che l’ha portato ad essere una delle persone più influenti nel mondo dei fumetti e della cultura pop. Ripercorrendo la sua vita dall’infanzia difficile come Stanley Lieber, alla rapida ascesa nei fumetti Marvel, Stan Lee racconta la storia di Stan con le sue stesse parole. Materiale d’archivio, filmati personali, interviste e registrazioni audio raccontano le origini di Stan e ciò che ne è derivato: un vasto universo di storie con personaggi convincenti che hanno avuto risonanza in tutto il mondo. Stan Lee è sia una storia di fumetti e passione, sia un ritratto intimo di un uomo, della sua filosofia e dell’impronta indelebile che ha lasciato.

Tengoku-Daimakyou | Disney Plus: fra i nuovi arrivi la serie originale Great Expectations!

Passiamo, in ultimo, ad una serie anime con Tengoku-Daimakyo. Composta da 13 episodi, la serie è uno sci-fi e la sinossi è la seguente:

Nel 2024, il mondo è crollato. Mostri deformi si annidano tra le rovine del Giappone, mentre gli esseri umani superstiti racimolano quel che possono per sopravvivere. Kiruki, una tuttofare di Nakano, decide di esaudire l’ultimo desiderio di una donna misteriosa di portare un ragazzo di nome Maru in un posto chiamato “paradiso”. Maru è convinto di trovarvi un ragazzo identico a sé.

Buona visione!

Insomma lo avrete capito: Great Expectations, una delle ultime aggiunte di Disney Plus, ci intriga parecchio e gli daremo sicuramente un’occhiata! Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

