The Suicide Squad: James Gunn rivela se ci sono piani per il sequel

Il regista James Gunn si sbilancia sul sequel di The Suicide Squad. Uscito nelle sale nel 2021; l’improbabile squadra di antieroi della DC Studios

Il regista James Gunn ha recentemente rivelato di non avere dei piani sul possibile sequel del film, The Suicide Squad. La riposta giunta direttamente da James Gunn; ha visto infrangere il cuore di mille fan della pellicola di The Suicide Squad speranzosi di poter assaporare un nuovo sequel. Tornato sul grande schermo e in streaming nel 2021 in una versione più attiva; tentando di rimediare alla prima deludente pellicola di David Ayer.

La speranza del mondo è nelle mani dei supercattivi , interpretati da un cast d’eccellenza come: Margot Robbie; Idris Elba; John Cena; Joel Kinnaman ; Jai Courtney; Peter Capaldi ; David Dastmalchian; Daniela Melchior; Michael Rooker; Alice Braga; Pete Davidson; Joaquín Cosio; Juan Diego Botto; Storm Reid; Nathan Fillion; Steve Agee; Sean Gunn; Mayling Ng; Flula Borg; Jennifer Holland; e Tinashe Kajese;, con Sylvester Stallone e Viola Davis.

The Suicide Squad: James Gunn dichiara che il sequel non si farà

Ospite in un’intervista radiofonica; dopo l’addio al progetto di Guardiani della Galassia; James Gunn è tornato presso i DC Studios (ricoprendo il ruolodi co-CEO insieme a Peter Safran), sancendo il suo ritorno grazie al progetto di The Suicide Squad. Uscito nel 2021 su HBO Max nel 2021, ha incassato ben 168,7 milioni di dollari al box-office, ottenendo un punteggio del 90% su Rotten Tomatoes. Dati notevoli che hanno influito sull’inizio di un franchise di piccolo tipo: dalla serie spin-off, Peacemaker, incentrata sul personaggio di John Cena, fino ad un papabile ritorno sullo schermo della figura di Amanda Waller, interpretata nel lungometraggio dall’attrice Premio Oscar, ViolaDavis.

James Gunn attualmente al lavoro sul nuovo capitolo di Superman: Legacy; ha confermato che al momento non ci sono possibilità di vedere un sequel per The Suicide Squad. Decimo film del DC Extended Universe, è prodotto da Charles Roven e Peter Safran, con Zack Snyder, Deborah Snyder, Walter Hamada, Chantal Nong Vo, Nikolas Korda e Richard Suckle come produttori esecutivi.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.