Disney Plus: disponibile tutta la filmografia di Indiana Jones!

Per festeggiare l’uscita del quinto capitolo, su Disney Plus è stata resa disponibile l’intera filmografia dedicata ad Indiana Jones per come l’abbiamo sempre conosciuto: quello di Harrison Ford

Che Indiana Jones 5 sarebbe stato l’ultimo film del franchise per come lo abbiamo sempre conosciuto lo sapevamo già da tempo. Harrison Ford ha ormai raggiunto e superato gli ottant’anni e, così come da lui stesso affermato, non si sente più in grado di impersonare un avventuriero. Il film, uscito ieri, è dunque una sorta di saluto ad un personaggio diventato cult e che ha influenzato tantissimi medium, fra cui anche quello videoludico (un gioco su Indy è attualmente in sviluppo, per dire). Per festeggiare l’uscita del quinto capitolo, Disney Plus ha reso disponibile l’intera filmografia nel suo catalogo streaming: ecco i dettagli!

Indiana Jones sbarca su Disney Plus!

Disponibili sin da oggi, i film di Indiana Jones partono dal lontano 1981, con il primo capitolo, I predatori dell’arca Perduta. Si è poi passati al 1984, con Il Tempio Maledetto e al 1989, con L’Ultima Crociata, pellicola che ha chiuso l’originale trilogia che ha visto, fra i protagonisti, anche Sean Connery e River Phoenix, per dire. Un salto generazionale ci ha portati direttamente al 2008, quando il franchise è tornato alla ribalta con Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, interpretato da un Harrison Ford ormai più che sessantenne, accompagnato da Cate Blanchett e Karen Allen, fra gli altri.

Trovate comunque tutta la filmografia completa relativa alle avventure di Indiana Jones in streaming su Disney Plus. Un modo come un altro per ripercorrere quella che è stata una grande fetta di storia dei film d’avventura cult e una parte di filmografia di un grande attore, che speriamo non fermi comunque qui la sua carriera: ha ancora tanto da dire. E voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

