Disney Plus Dicembre 2021: tutte le novità da non perdere

Su Disney Plus, c’è sempre qualcosa di nuovo da vedere: per questo dicembre 2021 la piattaforma infatti ci propone nuove, imperdibili uscite natalizie, Espn, e future serie televisive

Tra le varie uscite annunciate da Disney Plus, non fanno eccezione (dato il periodo) i film sul Natale. Ma non solo, la programmazione prevede anche film riguardante la sfera National Geographic, serie originali, e film cult , proprio per sfamare i gusti di tutti.

La programmazione completa su Disney Plus a dicembre 2021:

The Big Leap un’altra opportunità

E’ una serie televisiva americana, di commedia drammatica, creata da Liz Heldens, basata su una miniserie britannica di realtà Big Ballet. Segue le vicende di un gruppo di persone diverse tra loro con poca fortuna nella vita, che tentano di cambiare le loro vite partecipando ad un reality show sulla danza che potrebbe potenzialmente rovinare le loro vite.

Presentata in anteprima su Fox il 20 settembre 2021, come ingresso autunnale durante la stagione televisiva.

The Last Duel

E’ una serie ambientata nella Francia del XIV secolo. Narrando vicende realmente accadute, ossia: la tenebrosa storia di Marguerite de Carrouges (Comer) che accusa Jaques Le Gris, (Adam Driver) d’averla brutalmente aggredita. L’uomo accusato è il migliore amico del marito della donna, Jean de Carrouges, (Matt Damon).

Esso per dimostrare e provare le affermazioni della moglie, chiede di sfidare Le Gris a duello, fino alla morte. Da qui, tutte e tre le vite sono in bilico tra la vita e la morte, in una società che ritiene che il vincitore del duello sarà determinato da Dio onnipotente.

Inoltre se il duello dovesse essere vinto da Le Gris, Margaurite sarà messa a morte.

Diario di una schiappa

Tra film e serie tv, Disney Plus, ci annuncia che è in arrivo anche un bel cartone animato. Diario di una schiappa, che racconta la storia di Greg Heffley, un ragazzino minuto ma molto ambizioso dalla vita, è con una grande e fervida immaginazione, il suo grande piano infatti è quello di diventare ricco e famoso.

Ma c’è un unico ostacolo che incorre a ciò, le scuole medie. Deve superare le scuola medie. E non solo, a peggiorare il flusso della sua vita si ci mette il suo migliore amico Rowley, che al contrario di Greg, sembra che riesca ad affrontare la vita con più facilità, e riuscire in tutto in modo abbastanza semplice.

Per Greg il modo di sentirsi, un pesce fuor d’acqua, e inadeguato per la società che lo circonda fa si che tutti questi espedienti, vadano a riempire le pagine del suo diario segreto. E col tempo infatti impara ad apprezzare i veri amici e la soddisfazione che ne deriva e lottare per ciò che è giusto, che veramente conta.

Vida Perfecta

Con Vida Perfecta, ci imbarchiamo in un viaggio del tutto femminile. I personaggi sono tre donne trentenni che impalcano nella serie televisiva, gioie, dolori, momenti unici, di pura felicità, ma anche di tanta tristezza, mettono a nudo se stesse, ma allo stesso tempo alzano un muro con la vita. Mostrano le loro paure, i loro bisogni, la loro sessualità, la leggerezza nell’affrontare alcune tematiche e la fragilità nell’accoglierne altre.

Le tre donne sono molto diverse tra loro, e si chiamano Maria, Esther e Cristina. Maria ed Esther sono sorelle, mentre Maria e Cristina sono migliori amiche da sempre.

Maria è una donna affermata, precisa, rigida, saccente e pignola. E nell’unico momento di svago della sua vita, rimane incinta di una sconosciuto con una disabilità mentale. Esther invece è una pittrice omosessuale, eccentrica, stravagante e stramba, perennemente in lotta con le sue insicurezze e la sua insoddisfazione, ma che riesce a portare freschezza e luce nella vita degli altri.

Cristina d’altro canto è un brillante avvocato, moglie e madre di due figlie, che lotta e sbraita con determinazione nella sua impegnata e frenetica vita, e non intende assolutamente rinunciare alla sua carriera ed ai suoi bisogni di donna.

Una serie televisiva che farà restare tutti incollati sulle sedie fino alla fine dell’ultima puntata.

Benvenuto sulla terra

Benvenuto sulla terra è una serie originale Disney Plus, di National Geographic che ha come protagonista il famigerato e celebre Will Smith. Che si avventura in un fantastico viaggio intorno al mondo per esplorare le più grandi meraviglie della Terra.

La serie è composta da sei episodi, Will Smith è accompagnato da esploratori professionisti, in questo viaggio che lo porterà a conoscere da vicino alcuni degli spettacoli più emozionanti del pianeta. Dai vulcani che eruttano in silenzio, ai deserti che vanno oltre la nostra immaginazione, fino ai gruppi di animali caratterizzati dalla propria intelligenza.

La serie è stata prodotta dal regista visionario, nominato all’Accademy Award, Darren Aronofsky (il cigno nero, Requiem for a Dream), Protozoa Pictures, Nutopia di Jane Root e Westbrook Studios.

Ron un amico fuori programma

Disney Plus, ci delizia con un altro straordinario cartone animato. Ron un amico fuori programma. Di 20th Century Studios e Locksmith Animation è la storia di Barney, un timido e imbranato studente delle scuole medie. E di Ron, un nuovo dispositivo tecnologico che cammina e parla.

Barney e Ron sono così migliori amici, ma nell’era dei social media, i mal funzionamenti di Ron lanciano i due protagonisti in un viaggio ricco di emozioni e di avventure dove i due giovani fanno il conto con il meraviglioso sentimento che è l’amicizia.

Foodtastic

Foodtastic è prodotto da Endemol Shine North America. Gli executive producer sono: Dj Nurre e Michael Heyerman.

Foodtastic è una competizione globale in cui abili artisti creano delle scene stravaganti e sculture fuori dall’ordinario tutto fatto interamente con il cibo. Dalla verdura al burro, dalla frutta al formaggio ecc.

Questi cibi quotidiani si trasformano in opere d’arte. Ogni episodio è legato a un’iconica produzione Disney e le opere create sono un’estensione di quel mondo.

Il programma è condotto da Keke Palmer, vincitrice di un Emmy. E saranno anche presenti Amirah Kassem, fondatrice del Flour Shop e Benny Rivera il fondatore di NYC’s City Cake che saranno gli esperti di cibo all’interno nella serie.

The Wonder Years

The Wonder Years, è una storia di formazione. Ambientata alla fine degli anni ’60 che da uno sguardo nostalgico ad una famiglia di classe media di colore a Montgomery, in Alabama, attraverso gli occhi di un dodicenne di nome Dean.

Natale di nuovo?

Ovviamente per il giorno più atteso dell’anno, ovvero la vigilia di Natale, non poteva che esserci in programma, un film interamente dedicato al Natale. Natale di nuovo? è un film che tratta la storia di una dodicenne, di nome Rowena, detta Ro.

Per Ro, però questo Natale, non è come tutti gli altri, è un Natale, triste e deludente, perché lei stessa non sta passando un bel periodo. I suoi genitori hanno divorziato e lei questo non lo accetta per niente. Ro per questo Natale vorrebbe che le cose tornassero com’erano prima.

Vuole fuori dalla vita di suo padre, la nuova fidanzata di quest’ultimo ed il figlio. E dopo alcuni festeggiamenti fatti con la sua famiglia a metà, ossia: la mamma, la sorella Gabriela, detta Gabby, ed i suoi abueli (nonni), Sofia ed Hector, Ro esprime un desiderio ad un Babbo Natale del quartiere.

Nel desiderio chiede di poter ricominciare da capo la giornata. Ritrovandosi inaspettatamente a rivivere il giorno di Natale, ancora e ancora e ancora. Per riuscire a rompere questo strano incantesimo magico, Ro dovrà imparare ad apprezzare la sua amorevole famiglia così com’è, ed imparare il vero significato del Natale.

Star Wars – the book of Boba Fett

Un altro attesissimo capitolo su Disney Plus da dicembre 2021 di una delle saghe più amate dal pubblico cinematografico, Star Wars the book of Boba Fett. Che vede come protagonista il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo criminale della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

Nel cast troviamo Temuera Morrison e Ming-Na Wen e gli executive producer della serie che sono Jon Favreau, Dave Filoni e Robert Rodriguez.

The Book of Boba Fett è ambientata nella stessa linea temporale di The Mandalorian.

The Rescue – il salvataggio dei ragazzi

The Rescue il salvataggio dei ragazzi, è un altro film originale Disney Plus di National Geographic, è un film documentario che racconta il salvataggio nel 2018 di 12 ragazzi thailandesi e del loro allenatore di calcio. Intrappolati nelle profondità di una grotta allagata.

E. Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, i registi della pellicola, raccontano il pericoloso mondo delle immersioni nelle grotte, il coraggio dei soccorritori e la dedizione di una comunità che ha grandi sacrifici per salvare questi giovani ragazzi.

Film di Natale su Disney Plus a dicembre 2021

Per tutti colori che amano i film natalizi, Disney Plus, propone:

Film da vedere tra Natale e Capodanno – Disney Plus Dicembre 2021

Il meraviglioso periodo tra Natale e Capodanno è perfetto per scoprire nuove serie e film. Disney Plus per dicembre 2021 ha pensato a tutto con una selezione di titoli come:

Titoli ESPN

Disney Plus accontenta davvero tutti, troviamo qui gli annunci ESPN, per gli amanti dello sport, abbiamo:

Prossimi titoli: 2022

In arrivo prossimamente su Disney Plus:

Pistol, Queens, Pam & Tommy, Welcome to Wrexham, The Dropout, Dear Mama, Fleishman is in Trouble e Immigrant.

E solo dall’8 al 15 Dicembre 2021, per gli amanti della famosissima serie di Grey’s Anatomy, su Disney Plus, la diciottesima stagione della serie evento.

Quindi non vi resta che sintonizzarvi tutti sulla piattaforma più amata di Italia e del mondo, per guardare tutti i bellissimi film in programma. E dato l’imminente periodo festivo quale il Natale, fateci sapere qual è il vostro film natalizio preferito.

