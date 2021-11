Attualmente, i giocatori attivi su Steam di Farming Simulator 22 avrebbero superato quelli di Battlefield 2042: scopriamo insieme la classifica!

È stato reso noto che Farming Simulator 22 avrebbe raggiunto un numero di giocatori attivi su Steam maggiore rispetto a quella di Battlefield 2042 nella stessa settimana. Con il Black Friday appena trascorso, in tanti hanno approfittato degli sconti per acquistare giochi a prezzi ribassati: vediamo allora cosa ha portato i giocatori a fare questa scelta.

Farming Simulator 22 ha davvero più giocatori attivi su Steam di Battlefield 2042?

Uno studio condotto da Steam DB, il database che analizza tutto ciò che accade sulla piattaforma, ha evidenziato come Farming Simulator 22 abbia maturato più utenti attivi rispetto a Battlefield 2042 (nella settimana che termina il 28 novembre). La classifica pubblicata sul profilo Twitter dell’azienda ha mostrato come nella top 5 ci siano titoli importanti, oltre ai due già citati, come Cyberpunk 2077 (che per PC non ha avuto gli stessi problemi rispetto alla versione per PS4) e Red Dead Redemption 2.

#SteamTopSellers for week ending 28 November 2021: #1 – Farming Simulator 22

#2 – Battlefield™ 2042

#3 – Cyberpunk 2077

#4 – Red Dead Redemption 2

#5 – Valve Index VR Kithttps://t.co/xKGeZySbAK — SteamDB (@SteamDB) November 28, 2021

Quali sarebbero le motivazioni che hanno portato i giocatori a non scegliere Battlefield 2042? A quanto pare, alcuni bug riscontrati nel gioco: l’eccessiva diffusione di proiettili, problemi nel ricevere i colpi e alcune features mancanti. Farming Simulator si conferma fra i franchise più popolari in campo videoludico, e alla sua uscita il 22 novembre era entrato nella classifica dei giochi più comprati in UK e USA. Parlando di numeri, Farming Simulator 22 ha avuto un picco di 93.782 giocatori attivi nelle ultime 48 ore (circa), mentre Battlefield 2042 si è fermato a un ben più basso 53.053.

