Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 28/11/21

Il venerdì più nero del nero sancisce l’egemonia del rosso più rosso (e baffuto): ecco i dati di vendita per i videogiochi di fine novembre

Dopo non meno di due appuntamenti posticipati a causa di altrettante recensioni, torniamo in carreggiata con l’edizione del lunedì dei nostri immancabili dati di vendita per i videogiochi. La nostra consueta cartina tornasole è il Regno Unito, grazie al censimento dell’ente britannico GfK riportato (quasi) sempre tempestivamente da GamesIndustry.biz. Come sempre, dobbiamo prima fare una doverosa precisazione: non arrivando le vendite del digitale prima del weekend, quelli di cui parleremo oggi saranno solo i numeri del formato fisico. Dopo questa premessa, possiamo iniziare!

Mario cappotto

A trionfare nel black friday è Mario Kart 8 Deluxe, eterno prezzemolino dei nostri dati di vendita e medaglia d’oro tra i videogiochi più venduti. E se ci concedete il gioco di parole… a guidarlo alla vittoria sono stati gli sconti sulla console in concomitanza, manco a dirlo, del black friday. A fronte dei suoi oltre due milioni di copie vendute in Regno Unito, il titolo in esclusiva per Nintendo Switch ha recuperato sei posizioni in seguito ad uno scatto del 567%. Va anche detto che il gioco (il più venduto della console e il campione di incassi nel contesto della sua stessa saga) ha anche beneficiato di un apposito bundle.

Grezzo – Dati di vendita per i videogiochi

No, non alludiamo allo sparatutto scorretto all’italiana, bensì al precedente campione nei dati di vendita: al sesto posto tra i videogiochi più venduti, infatti, abbiamo Pokémon Diamante Lucente. La caduta del 57% si è rivelata impietosa per il nostro recente oggetto di recensione, ma mai quanto lo è stata per la sua controparte. Pokémon Perla Splendente, precedentemente al secondo posto, si ritrova a subire un ribasso del 58%: una sola percentuale in più, che però lo piazza in undicesima posizione. Combinando le vendite di entrambi, i due si ritroverebbero in un ipotetico terzo posto.

Un black friday da prendersi a calci (e picconate) – Dati di vendita per i videogiochi

In quanto a settimane del black friday, questa è stata relativamente più fiacca delle altre. Le vendite del venerdì nero per il formato fisico in Regno Unito sono state in ribasso del 10% rispetto al medesimo periodo del 2020. In altre parole, dunque, sono stati venduti centomila giochi in meno per quanto concerne il mercato “classico”. La medaglia d’argento della settimana va a FIFA 22, che ha goduto di un incremento nelle vendite del 145%. A seguirlo a ruota (quadrata) è la versione per Nintendo Switch di Minecraft, il cui aumento è stato più sostanzioso del 258% (piazzandolo comunque terzo).

Raffica di posizioni – Dati di vendita per i videogiochi

A mantenere il quarto posto è Call of Duty: Vanguard, le cui copie vendute sono più o meno le stesse rispetto a settimana scorsa (o meglio, rispetto a quanto riportato settimana scorsa, come spiegheremo meglio in seguito). Marvel’s Guardians of the Galaxy è salito di dodici posizioni piazzandosi, dopo un salto in avanti del 419%, al quinto posto. Just Dance 2022 è al settimo posto grazie ad un incremento del 133%. Animal Crossing: New Horizons è all’ottavo posto grazie ad una spinta del 94%. Far Cry 6, infine, è nono grazie ad uno slancio del 49%. Tutti titoli, questi, che hanno goduto di sconti e promozioni.

Ma andate a zappare – Dati di vendita per i videogiochi

La grande uscita di settimana scorsa (ovvero la precedente, perché come abbiamo anticipato ad ogni appuntamento parliamo di quella appena conclusa) al di fuori di Pokémon è stata Battlefield 2042. Lo sparatutto di EA cade senza troppe cerimonie al dodicesimo posto in seguito ad una caduta del 58%. In quanto a “questa” settimana (ovvero quella conclusasi ieri) l’uscita di rilievo è stata Farming Simulator 22, che debutta al tredicesimo posto. Il gioco ha venduto maggiormente su PS4, che ne compone i numeri maggiori (37%). A seguirlo a ruota abbiamo i formati Xbox (34%), PS5 (14%) e infine PC (anch’esso 14%).

Cifre cosmiche – Dati di vendita per i videogiochi

Dopo un’apparentemente imminente caduta al di fuori della top 40, Metroid Dread è risalito al ventitreesimo posto con un incremento del 190%. Nel frattempo, altre uscite recenti se la stanno passando tutto sommato bene. Forza Horizon 5 cade al diciannovesimo posto, aumentando però del 5% rispetto alla settimana precedente. Jurassic World Evolution 2, similarmente, crolla fino alla trentaquattresima posizione ma recupera il 10% delle vendite. Mario Party Superstars, anch’esso oggetto di scrutinio da parte nostra, torna in top ten come fanalino di coda recuperando però non meno del 105% delle vendite.

Tabulati conclusivi

Chiudiamo anche questa settimana i nostri dati di vendita per i videogiochi con l’immancabile tabella. Così come abbiamo illustrato la discrepanza sul concetto di “settimana scorsa”, saremo lieti di ricordarvi anche la chiave di lettura del tabulato. La top ten di questa settimana (appena conclusa) è al centro, mentre nella colonna a sinistra troverete i piazzamenti dei giochi nella precedente classifica. Buona consultazione!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 7 1 Mario Kart 8 Deluxe 5 2 FIFA 22 12 3 Minecraft (versione Nintendo Switch) 4 4 Call of Duty Vanguard 17 5 Marvel’s Guardians of the Galaxy 1 6 Pokémon Diamante Lucente 10 7 Just Dance 2022 11 8 Animal Crossing: New Horizons 8 9 Far Cry 6 13 10 Mario Party Superstars

