Sta finalmente per arrivare Barbie, il nuovo film che avrà per protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, scopriamo il trailer.

Uno dei film più curiosi del 2023 sta per arrivare. Ancora qualche mese e finalmente potremo gustarci Barbie, la nuovissima pellicola ispirata dall’iconica bambola, tanto amata dalle bambine. Le prime immagini circolate, hanno già fatto molto parlare di sé, dando l’idea di un film irriverente e colorato. Ora finalmente è tempo di vedere anche il nuovo trailer, dove molti nuovi personaggi vengono svelati. Scopriamo di che si tratta.

Trama | Barbie: ecco il trailer del film con Margot Robbie e Ryan Gosling

La storia è ambientata a Barbie Land, un luogo perfetto, dove per vivere è necessario essere altrettanto perfetti. La città è abitata da molteplici versioni di Barbie e Ken, ma loro vita qui non è sempre facile, soprattutto se si sta attraversando una profonda crisi esistenziale. Barbie viene infatti cacciata da questa idilliaca città, proprio a causa del suo aspetto, non impeccabile. Deciderà allora di partire per il mondo umano, alla ricerca della vera felicità.

Cast | Barbie: ecco il trailer del film con Margot Robbie e Ryan Gosling

Come già annunciato, a ricoprire il ruolo di Barbie vedremo Margot Robbie. L’attrice sarà accompagnata da Ken, che avrà il volto di Ryan Gosling. Al loro fianco America Ferrera, Will Ferrell, Ariana Greenblatt, Simu Liu, Issa Rae, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Michael Cera, Ncuti Gatwa e Kate McKinnon. Ad essi si aggiungono Rhea Perlman, Ana Cruz Kayne, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Scott Evans, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya e Dua Lipa, al suo debutto come attrice.

Il film è diretto da Greta Gerwig, già sceneggiatrice e regista di film come Lady Bird (2017) e Piccole donne (2019). La Gerwig si occuperà anche della sceneggiatura, assieme al compagno Noah Baumbach, vincitore di un Annie Award nel 2010, per Fantastic Mr. Fox. Il film Barbie è nato dalla prima collaborazione tra Mattel Films e Warner Bros.

Uscita e trailer

Grazie a questo trailer abbiamo finalmente modo di conoscere meglio il mondo di Barbie, le sue ambizioni, i suoi colori e molti dei simpatici personaggi che lo abitano. Nel video non vediamo infatti solo i due personaggi principali, ma anche tanti altri Barbie e Ken. Oltre al trailer, la Warner Bros ha diffuso anche alcuni simpatici poster, che ritraggono alcuni dei personaggi e che ci permettono di capire che, oltre ad avere più Barbie e Ken, avremo anche una narratrice (Helen Mirren) e degli esseri umani (America Ferrera e Ariana Greenblatt). La pellicola arriverà il 20 luglio nei cinema italiani.

