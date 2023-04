Leila e i suoi fratelli: la prima clip del film iraniano di Saeed Roustayi

Ecco per voi in esclusiva la prima clip ufficiale del film Leila e i suoi fratelli. Un dramma familiare dal gusto amaro diretto da Saeed Roustayi, disponibile nei cinema a partire dal 6 aprile

Presentato in anteprima nella sezione Features Films nel corso dell’ultima edizione del Festival di Cannes; arriva nei cinema il prossimo 6 aprile il dramma familiare iraniano, Leila e i suoi fratelli. Diretto dal giovane regista iraniano Saeed Roustayi; la rappresentazione toccante e delicata di una famiglia imperfetta nell’Iran odierno.

Distribuito dalla casa I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, vede protagonista la straordinaria Taraneh Alidoosti, assieme a Sa’Ied Poursamimi, Navid Mohammadzadeh, Payman Maadi, Mohammad Ali Mohammadi, Farhad Aslani. Ecco per voi in esclusiva la prima clip tratta dal film.

Leila e i suoi fratelli: lo specchio della società iraniana nella famiglia descritta da Saeed Roustayi

Come si evince dalle poche immagini contenute nella clip; le dinamiche familiari si susseguono vertiginosamente, all’interno di un vortice di vicissitudini ed emozioni. Da sempre affascinato nel porre sotto l’attenzione di tutti le dinamiche familiari moderne; Leila e i suoi fratelli, altro non è che una rappresentazione in grande dell’ odierna e cristallina complicata situazione socioculturale in Iran. Difatti, come rivelato dallo stesso regista Saeed Roustayi nel corso di un’intervista:

La famiglia è un tema centrale nella mia opera fin dai miei primi cortometraggi. Quindi, a mio avviso, Leila e i suoi fratelli, più che un aggiornamento, è un seguito. Mi sono ispirato alla realtà, alla storia vera di una famiglia numerosa. Ha indubbiamente una portata universale. Ma riguarda anche la società iraniana nello specifico, poiché qui la classe media si è sviluppata solamente negli ultimi decenni. E intendo anche nelle piccole città in cui le famiglie hanno iniziato a potersi permettere un certo livello di comfort: possedere un’auto e ostentare la propria ricchezza. Questo sviluppo ha creato la calotta interna della società

La trama si sofferma sulla giovane donna Leila, la quale ha trascorso gli anni della sua vita ad occuparsi devotamente alla cura dei suoi genitori e dei suoi quattro fratelli. Visti come una famiglia numerosa, irrequieta e schiacciata dai debiti; l’unica possibilità su cui Leila punta tutto è avviare una piccola impresa per lasciarsi la miseria alle spalle.

