Ahsoka: la data di uscita su Disney+ della serie di Star Wars

È stata svelata la data di uscita su Disney+ della nuova serie spin-off di Star Wars Ahsoka

Il ritorno di Ahsoka Tano sul piccolo schermo, già prevista per quest’estate all’uscita del trailer, ha una data esatta. Sulla pagina Disney Movie Insiders è infatti spuntata la data di uscita della nuova serie per Disney+ di una serie stand alone dedicata a uno dei personaggi preferiti nelle serie animate di Star Wars, il primo ad essere apparso in formato live action in The Mandalorian 2. C’è grande attesa da parte dei fan per Ahsoka, serie TV che vedrà Rosario Dawson vestire ancora una volta i panni della potente Jedi. Sulla pagina di Disney Movie Insiders è apparsa la data di uscita dello show su Disney+ che, seppur in attesa di conferme da parte di Lucasfilm, dovrebbe arrivare in streaming il 31 agosto prossimo.

Di cosa parla Ahsoka, in uscita su Disney+

Il primo trailer era stato mostrato in occasione della Star Wars Celebration 2023 tenutasi ad aprile a Londra, ricevendo numerosi apprezzamenti dai fan della saga. Ahsoka Tano si è mostrata al pubblico nella seconda stagione di The Mandalorian, ma è stata originariamente introdotta nelle serie animate Clone Wars e Rebels. Prima di unirsi a Luke Skywalker e Grogu, era una protetta di Anakin Skywalker passato poi al lato oscuro.

La serie seguirà le vicende di Ahsoka mentre indaga su una minaccia emergente per la vulnerabile Nuova Repubblica. Nello show, insieme a Rosario Dawson, anche Hayden Christensen nei panni di Anakin dopo la sua rappresaglia in Obi-Wan, e Natasha Liu Bordizzo nei panni di Sabine Wren nella prima iterazione live-action del personaggio. Mary Elizabeth Winstead interpreterà Hera Syndulla. Grande attesa anche per il debutto in live action di Lars Mikkelsen nei panni del Grand’Ammiraglio Thrawn, celebre villain della serie animata Rebels. Scopriremo quindi cosa attenderà il futuro di Star Wars ad agosto!

