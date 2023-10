OUKITEL WP30 Pro e OT5: coppiata smartphone e tablet in arrivo per l’11.11 su AliExpress

Il nuovo OUKITEL WP30 Pro, uno smartphone rugged con ricarica a 120W e 5G, sarà presentato in occasione dell’evento 11.11 di AliExpress assieme all’elegante tablet OUKITEL OT5 da 12”. Vediamo i dettagli

Oukitel, uno dei principali produttori di telefoni rugged, stupirà ancora una volta il mondo con il suo innovativo telefono rugged di fascia alta WP30 Pro, che risolve due importanti problemi che affliggono il settore: le scarse prestazioni del processore e i lunghi tempi di ricarica. Il WP30 Pro sarà presentato ufficialmente durante il Double 11 Global Shopping Festival 2023. Oltre al WP30 Pro, Oukitel presenterà anche l’elegante smart tablet OT5 da 12 pollici.

Oukitel WP30 Pro: sfida ai top di gamma a colpi di batteria

Il WP30 Pro introduce con orgoglio due caratteristiche rivoluzionarie nel settore dei telefoni rugged. In primo luogo, rivoluziona la tecnologia di ricarica con la prima ricarica superveloce da 120 W al mondo. Dotato di una batteria da 11.000 mAh, Oukitel WP30 Pro raggiungerà il 50% della sua capacità in soli 15 minuti grazie alla innovativa tecnologia di ricarica. Non sarà quindi più necessario attendere ora per ricaricare la sua immensa batteria, caratteristica che forse scoraggiava alcuni utenti interessanti a prodotti simili in passato. Questo risultato è particolarmente impressionante se se considera che la potenza di ricarica ultraveloce da 120 W supera persino quella dell’iPhone 15 e del Samsung Galaxy S23 Ultra, due tra gli smartphone più avanzati presenti in circolazione.

Il WP30 Pro batte un altro record essendo il primo telefono rugged al mondo ad adottare SoC fascia alta come modem 5G integrato, il chipset MediaTek 5G Dimensity 8050 (8 core, 1x core Cortex-A78 a 3 GHz, 3x core Cortex-A78 a 2,6 GHz, 4x core Cortex-A55 a 2 GHz). Questo chipset dotato di modem 5G ha ottenuto fino a 820.373 punti su Antutu 10, raddoppiando le prestazioni del MediaTek Helio G99 comunemente utilizzato in molti telefoni rugged di fascia media. Gli utenti possono dire addio alle prestazioni sottotono spesso associate ai telefoni rugged e abbracciare un mondo completamente nuovo. Dotato di un display frontale da 6,78″ FHD+, Oukitel WP30 Pro dispone anche di un display posteriore da 1,8″. L’aggiunta del display posteriore rende il telefono un compagno per le attività all’aperto ancora migliore, mostrando lo stato della batteria e della musica, il conteggio dei passi e le varie notifiche senza accendere lo schermo principale. Una scelta che migliora l’usabilità e riduce i consumi.

Oukitel OT5: schermo enorme, tanta RAM e divertimento

Il tablet OT5 è un’altra interessante aggiunta all’ecosistema Oukitel, che vanta un grande schermo 2K da 12 pollici per un’esperienza visiva più coinvolgente. Lo schermo 2K è certificato TÜV SÜD per proteggere gli occhi. Filtra la luce blu dannosa, offrendo protezione agli occhi e comfort in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie a questa caratteristica, è anche adatto ai bambini.

Altri punti di forza di Oukitel OT5 sono il potente processore MediaTek Helio G99 (8 core, 2x Cortex-A76 2.2 GHz + 6x Cortex-A55 2 GHz) e la batteria da 11000 mAh che gli consentiranno di funzionare per ore in modo pronto e scattante. La cosa più impressionante è certamente la RAM che nativamente arriva a 12 GB, ma può essere espansa fino a 36 GB tramite meccanismi di memoria virtuale per poter gestire applicazioni in multitasking in modo rapido e fluido. Chiudiamo con ben 256 GB di memoria di massa, anch’essa espandibile fino a 1 TB tramite scheda TF.

Conclusioni

Il telefono rugged Oukitel WP30 Pro e il tablet Oukitel OT5 saranno lanciati durante il Double 11 Shopping Festival di AliExpress che si terrà a novembre 2023. Maggiori informazioni sul prezzo e sui tempi di spedizione sono disponibili su la pagina di acquisto di Oukitel WP30 e la pagina di acquisto di Oukitel OT5 .

Se siete interessati, continuate a seguirci qui sul nostro sito e seguite gli aggiornamenti di Oukitel per ulteriori dettagli!