IPhone 15: il surriscaldamento presto sarà risolto

Il surriscaldamento dell’IPhone 15 è un problema molto ricorrente dell’ultimo modello della Apple, ma l’azienda ci assicura che presto sarà risolto

Il surriscaldamento dell’IPhone 15 è considerato come un problema molto grave dalla Apple, tant’è che i dipendenti dell’azienda si sono messi immediatamente a cercare la soluzione e hanno scoperto che la causa di queste temperature elevate era un bug del software che rendeva i dispositivi talmente bollenti da essere intoccabili per gli utenti. Questo weekend l’azienda americana ci ha riferito di star lavorando sull’aggiornamento di IOS passando a IOS 17. Hanno rilevato un paio di problemi tecnici che aumentano la temperatura dello smartphone più del solito.

IPhone 15: il surriscaldamento ci dirà presto addio

Secondo la Apple, ci sarebbero alcune applicazioni che causano il problema del surriscaldamento, sovraccaricando il sistema IOS 17. Una di queste app è Instagram, il quale creatore, Meta, ha annunciato che effettuerà delle modifiche al software dell’app per evitare che alcuni modelli di IPhone si surriscaldano. Ci sono altri aggiornamenti in corso per il videogioco Asphalt 9 e l’app di servizio a domicilio Uber. Apple ha rivelato che i problemi di surriscaldamento non hanno alcun collegamento col telaio di titanio che viene utilizzato per i modelli IPhone 15 pro, hanno aggiunto inoltre che la colpa non è da dare nemmeno alla nuova porta USB-C che ha sostituito il connettore Lightning su tutti i modelli di IPhone 15.

Non ci è dato sapere quando arriverà l’aggiornamento del sistema IOS 7, ma Apple assicura che non ci sono problemi di sicurezza che dovrebbero allontanare gli utenti dall’usare un IPhone 15, IPhone 15 Pro, IPhone 15 Plus e IPhone 15 Pro Max, nonostante i problemi di surriscaldamento. Se gli smartphone possono riscaldarsi mentre gli utenti usano applicazioni molto pesanti, come ad esempio un videogioco ad alte prestazioni grafiche, il problema va ben oltre questo esempio, tanto che alcuni hanno addirittura utilizzato termometri digitali e l’imaging ultravioletto per realizzare che alcuni modelli di iPhone 15 raggiungono temperature a triple cifre, in Fahrenheit.

Da quando è stato pubblicato sul mercato IOS 17, è stato già rilasciato IOS 17.0.1 con una patch con due falle di sicurezza, per questo fu rilasciato IOS 10.0.2 per eliminare un bug che stava freezando gli IPhone 15 nel trasferimento dei dati dal vecchio modello a quello nuovo. La Apple interviene subito quando gli utenti incontrano problemi del genere che causano disagi, per questo confidiamo che il problema del surriscaldamento dell’IPhone 15 sarà risolto il prima possibile. Seguiteci su tuttotek.it per restare aggiornati su eventuali aggiornamenti sull’IPhone e altri dispositivi mobili.