Canon e Forgraf sono gli organizzatori di Smartbook, in programma a Ivrea il 26 e il 27 ottobre 2023 dedicato alla stampa digitale nel mondo dell’editoria

Le ultime novità della stampa digitale nel settore dell’editoria in mostra a Smartbook, l’esclusivo evento organizzato da Canon e Forgraf ad Ivrea (TO), in programma il 26 e il 27 ottobre presso il Tecnau Experience Center. L’iniziativa prevede sessioni di approfondimento sui dati di mercato e sulle tecnologie di stampa e post stampa, nonché momenti dedicati al Touch&Try. Un’occasione unica per scoprire tutte le nuove opportunità applicative dedicate al mondo del Book on Demand e per toccare con mano un workflow di stampa innovativo, incredibilmente rapido e produttivo, anche con tirature ridotte.

Al via Smartbook organizzato da Canon e Forgraf

Il mercato dei libri è in continua evoluzione: mentre i volumi degli ordini aumentano, le stampe diminuiscono. Da uno studio Nomisma (su dati Istat), emerge infatti che nell’ultimo decennio il 30% dei libri pubblicati ha venduto una sola copia e il prezzo medio, pari a 14,66 euro, nel 2022 è calato dello 0,6% rispetto al 2021 e dell’1,1% rispetto al 2019. Libri meno costosi e tirature tra 1 e 10 copie spingono gli addetti ai lavori verso un’editoria intelligente, ovvero la produzione di libri su richiesta. Invece di stampare prima e vendere dopo, oggi avviene esattamente il contrario. Questa modalità flessibile consente agli editori di evitare costi e sprechi, nonché di avere un profitto.

Di fronte a questo nuovo scenario, le soluzioni di stampa Canon varioPRINT TITAN integrate con la tecnologia di finitura Horizon e sistema taglio/accumulo Tecnau, rispondono perfettamente alle richieste del mercato: tirature più brevi, funzionalità di stampa on demand e pubblicazioni dinamiche.

Durante l’evento, il 26 e il 27 ottobre, i visitatori potranno vedere i macchinari all’opera, quindi la produzione di libri finiti, pronti per la spedizione, in 30 secondi: dal file alla stampa, dalla preparazione alla brossura e al rifilo. Tutto in un unico processo. Smartbook significa lavorazioni efficienti, una stampa più agile e rapida con la presenza di un solo operatore, grazie alla completa automazione delle fasi di avviamento e di cambio lavoro.

Per il brand giapponese, al Tecnau Experience Center in esposizione ci saranno vari prodotti a cominciare varioPRINT 6330 TITAN, la pioneristica stampante di produzione monocromatica per la stampa di grandi quantità di volumi in alta qualità. Si caratterizza per velocità, produttività, sostenibilità e maggiore efficienza grazie alle soluzioni software Prisma. E ancora, Canon Serie imagePRESS V900, la gamma di stampanti digitali, compatta e affidabile, progettata per soddisfare le esigenze dei fornitori di servizi di stampa commerciale e in-house, con velocità fino a 90 pagine al minuto. Riduce la durata delle attività manuali, aumenta la produttività e offe un’ampia varietà di applicazioni.