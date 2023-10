Jigoo J300 e S300 Pro: pulire a fondo i nostri letti

L’azienda Jigoo si è specializzata nella produzione di aspirapolvere specializzati nella pulizia di letti e materassi per permetterci di dormire meglio e di velocizzare le operazioni di pulizia. Vediamo oggi nel dettaglio Jigoo J300 e S300 Pro, lanciati di recente

Jigoo è una azienda che produce elettrodomestici per la pulizia che si sta specializzando nel settore delle pulizie di letti e materassi. Infatti nei nostri materassi la polvere e lo sporco tendono ad accumularsi non solo sulla superficie, ma anche all’interno dello stesso. Quando ci muoviamo sopra il materasso poi questa viene rilasciata e può provocare fastidi o problemi alla respirazione fino a reazioni allergiche. Ecco perché oggi vi parliamo di Jigoo J300 e S300 Pro, due prodotti sviluppati per risolvere il problema dello sporco su letti e materassi.

Si tratta di due battimaterasso che funzionano in modo diverso rispetto al classico aspirapolvere. Infatti, grazie a delle pale che ruotano ad elevata velocità la polvere e gli acari vengono rimossi anche dalla parte interna del materasso e poi aspirati ed intrappolati nei serbatoi.

Jigoo J300: aspirapolvere anti-acaro

Il Jigoo J300 è un aspirapolvere efficiente e potente, dotato di un motore da 500 W, una potenza di aspirazione di 13 kPa e un’apertura di aspirazione di 205 mm. La sua innovativa spazzola a rullo in metallo garantisce una pulizia profonda e accurata, rimuovendo anche lo sporco più ostinato. Il design a doppio contenitore separa la polvere e gli acari, consentendo una filtrazione più efficace. Il sensore intelligente per gli acari calcola con precisione la loro presenza nell’ambiente e visualizza l’indice di acari e lo stato di pulizia.

La luce UV da 253,7 nm elimina il 99,99% degli acari e dei batteri in profondità nel materasso, mentre le onde ultrasoniche ne bloccano la riproduzione. La funzione di deumidificazione ad aria calda a 55 gradi Celsius rimuove l’umidità in eccesso, creando un ambiente sfavorevole per la proliferazione degli acari. Il Jigoo J300 è un aspirapolvere completo e versatile, ideale per chi desidera una pulizia profonda e accurata della propria casa.

Jigoo S300 Pro: aspirapolvere per materassi

Il Jigoo S300 Pro rappresenta un aspirapolvere avanzato progettato per eliminare acari, polvere e allergeni dalla casa in modo efficace. Con un potente motore da 500 W che offre un’aspirazione di 13 kPa, questo dispositivo è altamente efficiente. La spazzola a rullo in metallo assicura una pulizia profonda anche su superfici difficili grazie all’ampia bocca da 23o mm. Grazie al design a doppio contenitore, la polvere e gli acari vengono separati, consentendo una filtrazione più efficace. Il sensore per gli acari calcola con precisione la loro presenza nell’ambiente e fornisce un indice di acari insieme allo stato di pulizia.

Inoltre, l’aspirapolvere è dotato di una luce UV a 253,7 nm che elimina il 99,99% degli acari e dei batteri nel materasso, mentre le onde ultrasoniche impediscono la loro riproduzione. La funzione di deumidificazione ad aria calda a 55 gradi Celsius rimuove l’umidità in eccesso, creando un ambiente inospitale per gli acari. In sintesi, il Jigoo S300 Pro è l’aspirapolvere ideale per chi cerca una pulizia approfondita e accurata della casa, soprattutto per coloro che soffrono di allergie.

Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!