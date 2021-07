OnePlus Nord 2 prezzi: finalmente disponibile all’acquisto

A partire da quest’oggi sono disponibili i prezzi del nuovo OnePlus Nord 2, acquistabile sul sito ufficiale e su Amazon. Scopriamo il tutto

OnePlus ha annunciato oggi l’apertura delle vendite in tutta Europa per il suo ultimo smartphone della linea Nord, OnePlus Nord 2 5G. Disponibile in due splendidi colori, Blue Haze e Grey Sierra, entrambi durevoli e resistenti alle impronte digitali, gli utenti possono ora ordinare il dispositivo dal sito Web ufficiale dell’azienda Oneplus.com e su Amazon.it.

OnePlus Nord 2 prezzi: le caratteristiche dello smartphone

Successore del primo Nord, lanciato lo scorso anno, OnePlus Nord 2 5G è il passo più deciso di OnePlus nella fascia media, in quanto offre prestazioni senza compromessi basate sull’intelligenza artificiale, con un sistema di fotocamere più intelligente e tutti quegli elementi necessari a renderlo paragonabile in tutto e per tutto con un flagship. È dotato di numerose funzionalità da flagship come la fotocamera principale da 50MP, il sensore Sony IMX 766, OIS, Warp Charge 65 e la batteria da 4500mAh della serie OnePlus 9. Viene inoltre fornito con il chipset di punta di MediaTek: Dimensity 1200-AI, in esclusiva OnePlus, alimentato con una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che migliorano l’esperienza utente, e con il software OxygenOS di OnePlus che offre agli utenti un’esperienza veloce, fluida e versatile.

OnePlus Nord 2 5G dispone anche di una fotocamera grandangolare da 8MP con un campo visivo di 119,7 gradi, insieme a una fotocamera selfie da 32MP con sensore Sony IMX615, che è tra le fotocamere frontali con la più alta risoluzione su un dispositivo OnePlus. Viene fornito con un display fluid AMOLED da 6,43″ , con refresh rate a 90Hz, e sarà disponibile con OxygenOS 11.3, che finora è il software più veloce e reattivo di OnePlus. OxygenOS 11 propone miglioramenti significativi come Dark Mode, Zen Mode, un comodo utilizzo con una sola mano e varie opzioni Always on Display (AOD), con ulteriori personalizzazioni, gesti e customizzazioni pensate per il gaming come la nuova app OnePlus Games su OxygenOS 11.3. Il device dispone anche di una potente coppia di altoparlanti stereo per un’esperienza audio coinvolgente e di Haptics 2.0 per fornire un feedback tattile più fluido e sensibile. Inoltre, OnePlus Nord 2 5G riceverà due anni di aggiornamenti Android e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

Prezzi e disponibilità

OnePlus Nord 2 5G è disponibile sul sito ufficiale OnePlus e su Amazon. Sia per la colorazione Blue Haze che per quella Gray Sierra, la versione da 8GB di RAM con 128GB ROM sarà disponibile a partire da 399€, mentre quella da 12GB di RAM con 256GB ROM sarà disponibile da 499€.

Acquisterete il nuovo smartphone OnePlus? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.