Huawei Nova 9 SE: arriva in Europa

La multinazionale cinese ha da poco annunciato l’arrivo sul mercato europeo del nuovo Huawei Nova 9 SE, smartphone di fascia media dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 680, display da 6,78″ FHD+ e ben 8GB di RAM

Il nuovo device Huawei Nova 9 SE va a rimpinguare la fascia media del mercato grazie alla sua dotazione hardware di tutto rispetto e ad un design pulito ed elegante. Frontalmente trova spazio il gigantesco schermo da 6,78″ FHD+ con foro per la camera frontale da 16MP, mentre il retro mette in mostra una finitura lucida con il modulo fotografico posteriore confinato in una sorta di “ovale” leggermente in rilievo. Dal punto di vista tecnico spiccano gli 8GB di memoria RAM che supporteranno il SoC Snapdragon 680 di Qualcomm. È bene sottolineare da subito che, come tanti altri prodotti del brand cinese, arriverà qui in Europa (al momento solo in Spagna) privo dei servizi Google.

Huawei Nova 9 SE: scheda tecnica

All’interno del device trovano posto:

Display: LCD IPS da 6,78″ FHD+ (2388 x 1080p), frequenza di aggiornamento 90Hz;

CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 680 (octa-core, 4 Cortex-A73 @2,4GHz + 4 Cortex-A53 @ 1,9GHz) ;

; RAM: 8GB ;

; ROM: 128GB per archiviazione interna;

per archiviazione interna; Fotocamera posteriore: obiettivo principale grandangolare da 108MP + obiettivo grandangolare da 8MP + sensore di profondità da 2MP + obiettivo macro da 2MP ;

+ obiettivo grandangolare da + sensore di profondità da + obiettivo macro da ; Fotocamera anteriore: sensore da 16MP ;

; Connettività: dual SIM, 4G, WiFi dual-band, Bluetooth 5.0, USB Type-C, USB 2.0, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/GALILEO/QZSS;

Batteria: 4000mAh con ricarica rapida Huawei SuperCharge a 66W ;

; Dimensioni: 164,64 x 75,55 x 7,94mm ;

; Peso: 191g ;

; Colori: azzurro, bianco, nero ;

; OS: EMUI 12 ;

; Prezzo: 349€

Huawei Nova 9 SE: analisi

Lo schermo LCD IPS da 6,78″ con risoluzione FHD+ consentirà una appagante visione di contenuti video grazie ai colori intensi offerti da questa tipologia di pannello. Non essendo un OLED, però, non godrà dei neri “assoluti”. Il SoC Snapdragon 680 insieme agli 8GB di memoria RAM garantiranno prestazioni solide in qualsiasi contesto d’uso, anche per quello videoludico (ovviamente con qualche compromesso nel caso di titoli particolarmente complessi). Il comparto fotografico si compone di 4 obiettivi e regalerà scatti di qualità grazie al sensore principale da 108MP.

Sotto il profilo della connettività non è presente il modem 5G. Va detto però che il supporto alle reti 4G LTE permetteranno comunque una navigazione web e un download/upload dei dati molto veloce. Parlando infine dell’autonomia, la batteria da 4000mAh assicurerà 1 giorno di operatività e, grazie alla ricarica rapida a 66W, potrà ricaricarsi completamente in soli 40 minuti circa.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone medio gamma di Huawei?