The Witcher 4: il director del gioco scongiura il pericolo di crunch

Il game director di The Witcher 4 ha confermato che il team sotto la sua direzione non verrà sottoposto a periodi di crunch durante lo sviluppo del titolo

Solo pochissimo giorni fa, CD Projekt RED ha confermato l’inizio dei lavori relativi a The Witcher 4, il nuovo capitolo del celeberrimo franchise che darà anche inizio ad una nuova saga. Alla notizia si è aggiunta la conferma dell’abbandono del motore proprietario dello studio, il REDengine, in favore dell’Unreal Engine 5, che sarà utilizzato anche per i prossimi lavori del team. Tra gli altri dettagli diramati, ve ne sono stati alcuni anche inerenti il mero sviluppo, e tra questi, per voce dello stesso game director della produzione, è emerso che il team non farà ricorso in alcun modo alla pratica del crunch.

The Witcher 4 non sarà oggetto di crunch, stando alle parole del game director

Ad esprimersi in tal senso è stato proprio Jason Slama, il game director della produzione (già visto all’opera su The Witcher 3 e Gwent: The Witcher Card Game), che tramite un post su Twitter ha confermato il suo ruolo all’interno della nuova produzione firmata CD Projekt RED. E proprio in risposta ad una domanda che verteva sulla travagliata storia lavorativa del team, Slama ha affermato con decisione come, sotto la sua direzione, la situazione cambierà in maniera drastica, così da andare incontro alle esigenze dei lavoratori.

I am super thrilled to announce that I have humbly been working to ensure the success of the next big AAA The Witcher game as its Game Director! Think you could join the team? We have tons of roles open with the possibility of remote work we could discuss! https://t.co/bBbxs0JMmq — Jason Slama (@SlamaTwoFlags) March 21, 2022

Slama, riferendosi proprio alla pratica del crunch, ha confermato come i lavori su The Witcher 4 non saranno mai afflitti da tale pratica, almeno fintanto che sarà lui a dirigere il tutto. Si tratta di un’affermazione molto importante, vista anche la recente storia del team polacco, salito alla ribalta anche per le condizioni lavorative opprimenti emerse nel corso dello sviluppo di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077.

Con la speranza che alle parole facciano seguito i fatti, restiamo in attesa di saperne di più in merito a questo nuovo capitolo della serie, pertanto vi rinnoviamo l’invito a rimanere in compagnia di tuttoteK per essere sempre aggioranti su tutto quanto riguarda il mondo dei videogiochi.

