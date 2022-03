L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat: ecco il trailer del film con Colin Firth

È stato rilasciato nella giornata di ieri il trailer de L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat: guardiamolo insieme!

La storia vera dietro lo sbarco in Sicilia durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo potrebbe riassumere la trama de L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat (letteralmente “carne macinata”), l’ultimo film di John Madden, regista, tra gli altri, di Shakespeare in Love. Il film, con protagonista il vincitore del premio Oscar Colin Firth, uscirà nelle sale italiane il prossimo 12 maggio. Per ingannare l’attesa, Warner Bros. ha pubblicato sui suoi canali ufficiali il trailer. Guardiamolo insieme!

Cosa sappiamo | L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat

1943. Le forze alleate sono determinate a risolvere il conflitto mondiale e a spezzare una volta per tutte la morsa tedesca sull’Europa. La soluzione è rappresentata da uno sbarco in Sicilia, cercando di evitare che il proprio esercito venga massacrato nel tentativo. Il compito ricade su due agenti dell’intelligence, Ewen Montagu (Colin Firth) e Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen). I due danno vita alla più geniale e improbabile strategia di disinformazione della guerra, incentrata sul più improbabile degli agenti segreti: un uomo morto. L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat, è la straordinaria storia vera di un’idea che sperava di cambiare il corso della guerra. I due agenti, sfidando ogni logica, metteranno in piedi una delle più grandi risoluzioni di intelligence della storia.

Il film è diretto da John Madden e il cast comprende Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald, Johnny Flynn, Paul Ritter Jason Isaac e Tom Wilkinson. Il film si basa sul libro omonimo di Ben Macintyre, che era già stato adattato come documentario dalla BBC. La sceneggiatura è a cura di Michelle Ashford. Le riprese sono iniziate nel 2019 tra Londra e la Spagna, per poi proseguire nei due anni successivi. Il film, prodotto da Warner Bros. e distribuito dalla stessa in Italia, arriverà nelle nostre sale il prossimo 12 maggio.

