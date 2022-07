ASUS Zenfone 9: annunciato l’evento di lancio

Il lancio del nuovo Zenfone 9 si avvicina e ASUS ha già annunciato la data dell’evento. Scopriamo insieme quando si svolgerà il tutto

È ormai passato più di un anno dall’uscita di Zenfone 8, l’ultimo gioiellino della società taiwanese. Da alcuni mesi si susseguivano vari rumors sul nuovo modello e da poche ore sono arrivate anche delle conferme da parte di ASUS. Oltre alla data relativa all’evento di lancio del nuovo ASUS Zenfone 9 infatti, la società ha svelato alcune piccole caratteristiche relative al loro nuovo smartphone. Desiderosi di scoprirle? Non dovrete far altro che continuare a leggere questo articolo allora.

Quello che sappiamo su ASUS Zenfone 9 e la data dell’evento di lancio

Prima di andare a conoscere la data dell’evento, scopriamo questo nuovo smartphone. La società lo ha definito come uno smartphone ultracompatto che offrirà grandi prestazioni e infinite possibilità. Sono stati apportati dei miglioramenti delle prestazioni sia hardware che software, insieme a nuove funzionalità esclusive e accessori mai visti prima. Questi “upgrade” saranno mostrati tutti durante l’evento virtuale e comprenderanno il comparto fotografico, le prestazioni grafiche e del processore, la velocità del display, la durata della batteria, l’interfaccia utente e altro ancora.

Zenfone 9 sfrutterà il più recente top di gamma di Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen1 Mobile Platform, che offre capacità prima inimmaginabili con una velocità di clock della CPU fino a 3,2 GHz. Inoltre, il design è stato rivoluzionato con uno stile del tutto differente dai precedenti Zenfone. Durante l’evento, ASUS presenterà anche i nuovi miglioramenti dell’interfaccia utente, che consentiranno di godere dell’intuitività e della flessibilità di un utilizzo dello smartphone con una mano. Altri nuovi miglioramenti del software, combinati con un’ampia gamma di accessori opzionali, permetteranno di catturare i ricordi sempre e ovunque.

Come detto in precedenza l’evento sarà interamente virtuale. Ciò vuol dire che potrete seguirlo comodamente da casa sui vostri PC o sui vostri smartphone. Per farlo non vi resterà che collegarvi sulla pagina ufficiale il 28 luglio 2022 alle ore 15:00. Siete curiosi di scoprire il nuovo modello di casa ASUS? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news relative all’universo dei dispositivi mobili, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!