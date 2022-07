Recensione EKSA H5: le nuove cuffie Bluetooth da lavoro

In questo articolo testeremo e recensiremo le nuove EKSA H5. Novità di casa EKSA per quanto riguarda le cuffie da ufficio/lavoro, adatte a tutti i tipi di call e meeting aziendali

Oggi siamo qui per parlarvi, dopo innumerevoli prove e test, della novità di casa EKSA (qui per visitare il sito), ovvero le EKSA H5. Queste sono l’ultima creazione in fatto di cuffie da lavoro/ufficio di EKSA, che pur mantenendo una fisionomia tipica delle altre creazioni da “ufficio”, regalano anche delle piacevoli novità. Quindi bando alle ciance, e direi di passare subito alla descrizione dettagliata di queste cuffie Bluetooth di casa EKSA.

Un po’ di info e dettagli

EKSA H5 cuffie Bluetooth può essere collegato in due modalità: può connettersi con tutti i dispositivi Bluetooth tramite Bluetooth. Può anche essere collegato a PC/Laptop tramite dongle USB per garantire la stabilità e l’adattabilità della trasmissione audio. Il chip AI ENC delle cuffie pc con microfono può identificare la tua voce e il tuo rumore. Quasi il 99,6% del rumore di fondo viene ridotto e la tua voce viene trasmessa forte e chiara. Adatto a persone che lavorano in un ambiente rumoroso. H5 On Ear cuffie per PC può essere caricato tramite dock/cavo di ricarica. La batteria da 400 mAh può essere ricaricata completamente in appena 1,5 ore. Consente 45 ore di musica / 25 ore di conversazione. Il chip Qualcomm Bluetooth 5.0 fornisce una connessione veloce e stabile di 10 metri. L’algoritmo più preciso effettua la chiamata in alta qualità. Cuffie wireless ideali per ufficio, affari, call center, home office, apprendimento a distanza o corsi online. Compatibile con Zoom/Teams/Skype. Cuffie PC con cuscinetti auricolari traspiranti e pad antiscivolo pesa solo 75 grammi, il che significa che non c’è pressione dall’uso a lungo termine. La fascia elastica da 40 mm si adatta a tutte le dimensioni della testa. Il braccio del microfono ruotabile di 270 gradi consente di indossarlo sull’orecchio sinistro o destro.

Confezione e unboxing | Recensione EKSA H5

La confezione dell’EKSA H5 mantiene delle dimensioni molto ridotte e si presenta “bella da vedere”. Colpisce al primo sguardo, con il suo colore di sfondo nero, e la maggior parte de testo e delle immagini in arancio fluo, mentre il resto è scritto tutto “”nero su nero” creando un bell’effetto. Sulla confezione, vengono riportate tutte le informazioni chiave., dal nome del prodotto alle componenti, con le specifiche tecniche e i contatti per l’assistenza. All’interno della confezione, troviamo incastrate, per protezione da urti e cadute, in un’ulteriore scatola arancio le cuffie con tutte le sue componenti. Infatti abbiamo, la base di ricarica/appoggio delle cuffie, la chiavetta USB per collegamento ai dispositivi come PC o TV, il cavo USB-C ed ovviamente il manuale di utilizzo. Inoltre, nella parte inferiore della confezione troviamo una sacca protettiva, di colore grigio con le solite scritte in narancio fluo, molto bello da vedere ed utilizzabile per il trasporto delle cuffie (nonché per protezione). Nota negativa, a mio parere, non è presente un adattatore per caricare le cuffie nella presa della corrente.

Caratteristiche tecniche

Sensibilità: 125 +/- 1dB

Driver dinamici da 40 mm;

Gamma frequenza: 20Hz-20KHz;

Frequenza di risposta: 100-10 kHz;

Sensibilità microfono: -42dB +/- 3dB;

Impedenza 32 Ω +/- 15%;

Voltaggio: 5V;

Corrente: Max 200m;

Dimensioni prodotto: ‎15 x 4 x 16 cm;

Peso: 540 grammi;

Pile: ‎1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse);

Caratteristiche addizionali: ‎Controllo del volume;

Forma cuffie: ‎On-ear;

Tipo di connettori: ‎senza fili, Bluetooth, USB-C.

Materiali e design | Recensione EKSA H5

In termini di estetica, sono rimasto abbastanza soddisfatto del lavoro fatto sulle EKSA con le H5. I materiali al tatto (anche la lunetta) sembrano davvero resistenti (e non si ha quella sensazione di fragilità che si potrebbe avvertire con altri modelli). Le cuffie appaiono solide, ma sempre piacevoli alla vista. Non da trascurare il fattore comodità, molto ben regolabili e leggere, non si avverte fastidio indossandole per molto tempo. Grazie al microfono con movimento di 270 gradi, possono essere posizionate tranquillamente o a destra o a sinistra. Nel dettaglio, sono rimasto abbastanza convinto del cuscinetto del padiglione, abbastanza morbido all’indosso.

Per quanto riguarda i tasti dell’ EKSA H5, per fortuna (ma è un opinione personale) si sono tenuti sull’essenzialità. Pochi tasti ma essenziali. Lateralmente, è presente il tasto dell’accensione (abbinamento del dispositivo se utilizzato con Bluetooth) ed i tasti per alzare ed abbassare il volume. Bella, nella sua semplicità, anche la base d’appoggio (e ricarica). Di piccole dimensioni, non occupa spazio sul piano di lavoro. Il microfono, integrato al padiglione, sembra abbastanza resistente, capace di girare di 270 gradi, permette di utilizzare le cuffie in tutte le posizioni possibili. Non male la qualità della voce, soprattutto nelle call (infondo queste cuffie sono state create proprio per questo), mentre non le consiglio affatto per altri tipi di utilizzo.

Qualità audio | Recensione EKSA H5

Eccoci arrivati al fattore più importante, e cioè la qualità audio di queste EKSA H5. Dopo svariate prove, sulle varie piattaforme come Skype, Zoom, sui social e nelle semplici telefonate, sia da PC che su smartphone, posso ritenermi abbastanza soddisfatto. Questo perché le H5 fanno davvero bene ciò per cui sono state create. Spazialità buona, audio forte anche se non impostato al massimo, fanno delle EKSA H5 un buon prodotto (soprattutto se guardiamo il prezzo). Pur essendo delle cuffie di fascia medio/bassa, sono presenti materiali audio niente male. La qualità del microfono migliora rispetto alle stesse tipologie di dispositivi di altri marchi, ma rimane nella media e garantisce una comunicazione chiara ed efficace. Ovviamente, appena ci si allontana dalla loro “comfort zone”, si notano i limiti di queste H5, non adatte, secondo il mio parere, ad altri usi al di fuori del lavoro.

Conclusioni e prezzi

In conclusione, dopo giorni di test e prove varie, posso dire che l’esperienza con queste EKSA H5 è andata molto bene. Uno degli aspetti positivi è la comodità. Infatti, anche se sono senza filo, rispetto ad altri auricolari wireless che si alloggiano nell’orecchio queste cuffie hanno il vantaggio che il microfono viene a trovarsi in una posizione migliore per catturare il suono della voce. A mio avviso però. la qualità del suono però è quella di un suono piuttosto filtrato, adatto alla sola telefonia. In una videoconferenza su computer si può desiderare di avere un microfono più “realistico” mentre con questo si otterrà comunque una voce molto filtrata. Per il resto, la cuffia può essere usata per telefonare, rispondere a chiamate, anche passando da una chiamata a una seconda e viceversa, ascoltare musica (solo da un orecchio e con qualità modesta). Buono il fatto che possa essere usata sia con USB che via Bluetooth, a seconda della necessità.

KSA H5 è un prodotto che confrontato ad altre cuffie da lavoro (della stessa fascia di prezzo), mi ha lasciato particolarmente contento. Per chi vuole spendere poco ed avere tra le mani un prodotto comunque sufficientemente buono sono consigliate. Penso che a questo prezzo (si aggira intorno ai 50€ su Amazon) sia difficile trovare un prodotto con le stesse caratteristiche e peculiarità. Ovviamente, come già accennato, queste cuffie fanno molto bene ciò per cui sono state create, ma non ne consiglio l’utilizzo al di fuori dell’ambito lavorativo.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove EKSA H5? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).