Resident Evil: la serie è in arrivo oggi su Netflix!

RResident Evil: La serie, ispirata all’omonimo videogioco, è in arrivo oggi su Netflix!

Per i fan della saga horror Resident Evil l’attesa sta per finire. È in arrivo oggi sulla più grande piattaforma di streaming al mondo la serie ispirata al famoso videogioco del 1996, il primo a essere definito “survival horror”, inteso come un’avventura di sopravvivenza in un’ambientazione da brividi. Le 8 puntate hanno una durata di circa 50 minuti. Non è ancora noto se ci sarà una seconda stagione. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere!

La trama e il cast di Resident Evil: La serie

Le vicende sono ambientate nel 2036, precisamente 14 anni dopo che il virus ha provocato l’apocalisse globale. La protagonista Jade Wesker continuerà la sua lotta con la sopravvivenza, oltre alla quale dovrà fare i conti con il suo passato che, inevitabilmente, riaffiora. La storia si svilupperà seguendo due linee temporali. La serie tv è stata realizzata da Andrew Dabb, già in Supernatural, che ha dichiarato di essere pronto a dare alla saga “una narrazione fresca, horror, di adrenalina e di azione”.

Per quanto concerne il cast, esso prevede Tamara Smart, Siena Agudong, Lance Reddick, Ahad Raza Mir, Turiough Convery, Adeline Rudolph, Ella Balinskia, Paola Nunez e Connor Gossatti. La produzione è affidata alla Constantin Film, che vede coinvolti Robert Kulzer, Oliver Berben, Leah Sutton e Martin Moszkowicz.

Resident Evil: La serie rappresenta solo l’ultime trasposizione su schermo del celebre franchise videoludico. Dopo il grande successo dei primi capitoli per PlayStation 1, è arrivato il debutto al cinema nel 2002 con l’omonimo Resident Evil, con protagonista Milla Jovovich. Quest’ultima sarà il volto della saga cinematografica per i quattro capitoli successivi, prima del reboot avvenuto nel 2021 con Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

Cosa ne pensate della nuova serie ispirata alla saga di Resident Evil? Avete visto i film con Milla Jovovich? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

