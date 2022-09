Amazfit: disponibili i nuovi GTR 4 e GTS 4

Amazfit ha annunciato la disponibilità dei suoi nuovi smartwatch GTR 4 e GTS 4. I migliori partner per uno stile di vita salutare e attivo

Dotati di sistema GPS e di funzioni sportive avanzate, con il design intelligente del GTR 4 e il look alla moda del GTS 4. I nuovi smartwatch Amazfit sono la perfetta rappresentazione di “Smart Fitness Made Easy”.

Dettagli dei nuovi Amazfit GTR 4 e GTS 4

Amazfit, marchio leader a livello mondiale nel settore degli smart wearables parte del gruppo Zepp, ha appena lanciato la quarta generazione delle serie GTR e GTS. I nuovi orologi sono dotati di un’unica tecnologia di antenna GPS a doppia banda con polarizzazione circolare, che consente un posizionamento di alta precisione. Inoltre, dispongono di un ampio display HD AMOLED e di funzioni sportive avanzate, il tutto racchiuso in un design elegante.

Dotati di numerose funzioni aggiornate per il fitness e la salute, gli smartwatch Amazfit GTR 4 e GTS 4 sono progettati per ispirare uno stile di vita più sano e attivo. Questi nuovi dispositivi mirano ad aiutare gli utenti a mantenersi in salute e a tenere traccia delle loro attività e prestazioni a livello quotidiano.

GTS 4 & GTR 4 highlight features

Tecnologia dell’antenna GPS a doppia banda con polarizzazione circolare, all’avanguardia nel settore. Oltre 150 modalità sportive e riconoscimento intelligente degli esercizi. Altoparlante incorporato; trasmissione di dati sportivi in diretta e memorizzazione e riproduzione di musica. Design classico orientato alle più recenti mode.

Sensore ottico biometrico BioTracker 4.0 PPG aggiornato. Modalità di risparmio della batteria aggiornata per un uso continuativo. Nuove funzioni di monitoraggio del sonno e aggiornamento mattutino. Zepp OS 2.0 aggiornato; layout e temi personalizzabili e un ecosistema di mini app più ricco.

Sports mode avanzate

I nuovissimi orologi Amazfit sono dotati di oltre 150 modalità sportive e di funzioni fitness avanzate. Queste consentono agli appassionati di sport di tracciare i dati di tutti i tipi di attività, tra cui calcio, tennis, nuoto, bicicletta e corsa. La nuova serie riconosce automaticamente otto modalità sportive e integra una nuova modalità avanzata Track Run e la nuova modalità Golf Swing. Nel frattempo, gli utenti possono sincronizzare i propri dati di allenamento con Strava e presto anche con adidas Running, grazie alla nuova partnership tra Amazfit e adidas Runtastic.

Gli orologi sono anche i compagni perfetti per un allenamento professionale ed efficiente. Grazie al riconoscimento intelligente di 15 esercizi (che diventeranno 25 dopo l’aggiornamento del firmware), l’orologio conta automaticamente le ripetizioni, le serie e il tempo di riposo dell’utente. È inoltre possibile creare modelli personalizzati per l’allenamento a intervalli di 10 sport diversi direttamente sul display dell’orologio. Tutto mentre l’algoritmo di stato dell’allenamento PeakBeatsTM sviluppato dal marchio fornirà dati sulle prestazioni, come il VO2 Max, al termine di qualsiasi allenamento.

Resistenza alla pressione

La nuova serie è inoltre dotata di un grado di protezione 5 ATM, il che significa che può resistere a una pressione dell’acqua equivalente a una profondità di 50 metri. Inoltre, supporta il tracking del nuoto con il riconoscimento intelligente delle bracciate, i dati SWOLF per misurare l’efficienza dell’allenamento e il monitoraggio della frequenza cardiaca per accompagnare gli utenti nelle loro avventure acquatiche.

Sistema di navigazione senza pari

Entrambi i dispositivi GTR 4 e GTS 4 sono i primi smartwatch del settore a includere la tecnologia dell’antenna GPS a doppia banda con polarizzazione circolare. Questa, garantisce un’elevata potenza del segnale di posizionamento e consente agli utenti di muoversi in qualsiasi ambiente riducendo il margine di errore.

La tecnologia GPS recentemente aggiornata offre ora una doppia banda e cinque sistemi satellitari, consentendo a chi li indossa di seguire in tempo reale i propri movimenti in qualsiasi attività. In un futuro aggiornamento del firmware, la tecnologia supporterà sei sistemi satellitari. Gli orologi supporteranno anche l’importazione di percorsi e la navigazione in tempo reale. In tal modo gli utenti possano importare un file di percorso dall’app Zepp e tracciare i loro movimenti in tempo reale, direttamente sull’orologio.

Monitoraggio e gestione della salute migliorati

Il nuovo sensore ottico BioTracker 4.0 PPG, sviluppato in proprio, è potenziato a 2LED e raccoglie il 33% di dati in più rispetto alla generazione precedente. Inoltre, se combinato con l’algoritmo di rilevamento della frequenza cardiaca aggiornato degli orologi, le potenziali interferenze del segnale causate dal movimento del braccio durante l’esercizio fisico sono notevolmente ridotte. Con il risultato di un rilevamento della frequenza cardiaca quasi equivalente a quello delle fasce cardiache.

Questi dispositivi Amazfit possono anche monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue e i livelli di stress 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, possono testare rapidamente queste tre metriche, oltre alla frequenza respiratoria, in soli 45 secondi con un solo tocco, grazie alla funzione One-tap Measuring. Gli orologi offrono inoltre numerose altre funzioni per la salute, tra cui un migliore monitoraggio del sonno. Gli utenti possono ora regolare il loro programma di sonno in base alle loro abitudini. Con il Monitoraggio giornaliero del sonno, il dispositivo identifica il sonno in base al programma predefinito. Il sonno che coincide con il periodo pianificato della giornata verrà registrato come momento di riposo principale. Gli utenti che fanno turni di notte potranno ora monitorare il loro sonno totale e le fasi del sonno anche durante il giorno con un programma di sonno impostato.

Batteria capiente e Smart Assistance

Amazfit GTR 4 può durare 14 giorni con un utilizzo tipico. Nel frattempo, anche Amazfit GTS 4 racchiude nel suo corpo super sottile una potente batteria che può durare oltre una settimana con un utilizzo tipico. GTR 4 e GTS 4 sono arrivati in Italia per semplificare la vita quotidiana degli utenti con i nuovi aggiornamenti mattutini e le telefonate Bluetooth, per una gestione più veloce e comoda delle notifiche. Il sistema operativo Zepp OS, potente e facile da usare, è stato aggiornato e arricchito con il Mini App Ecosystem. Questo include due nuovissimi giochi e le app di terze parti GoPro e Home Connect.

Gli orologi Amazfit offrono anche l’assistente vocale Alexa integrato per i comandi vocali online, oltre ad allenamenti a mani libere grazie alle funzioni di archiviazione e riproduzione autonoma di musica. Dispongono inoltre di un altoparlante integrato e della possibilità di trasmettere in tempo reale i dati della modalità sport. Come ad esempio la frequenza cardiaca, la durata e la distanza dell’allenamento e persino i promemoria per l’idratazione tramite l’altoparlante o le cuffie Bluetooth dell’utente.

Design raffinato

La quarta generazione delle serie Amazfit GTR e GTS è disponibile in diverse palette di colori, per unire stile, personalità e prestazioni. Amazfit GTR 4 unisce un design di alto livello che include una lunetta in vetro antiriflesso, una cornice metallica e una corona classica ispirata alle auto sportive. Rendendolo il compagno perfetto per chi vuole essere elegante in ufficio. Lo smartwatch vanta inoltre più di 200 watch faces con design always-on. Tra cui oltre 30 animati e quattro nuovi watch faces interattivi. È disponibile in tre splendidi colori, tra cui Superspeed Black, Vintage Brown Leather e Racetrack Grey.

Amazfit GTS 4 adotta una struttura sottile e leggera di 9,9 mm e 27 g, con un telaio centrale in lega di alluminio e una squisita corona di navigazione tagliata a gemma. Il dispositivo, attento alla moda, è inoltre dotato di un display HD AMOLED ultra grande da 1,75″ per un’interazione fluida e senza interruzioni. Inoltre gode di un impressionante rapporto schermo/corpo del 72,8% e di 341 ppi. Lo schermo dell’orologio può essere visibile in qualsiasi momento grazie al display always-on e dispone di oltre 150 watch faces scaricabili. Lo smartwatch è disponibile in quattro vivaci colori: Infinite Black, Misty White, Autumn Brown e Rosebud Pink.

ZEPP OS 2.0

Il sistema operativo Zepp OS di Amazfit, potente e facile da usare, è stato aggiornato. Oltre a beneficiare di interazioni super fluide e a un’interfaccia utente su misura per lo smartwatch, progettata per consumare meno energia, gli utenti possono ora selezionare uno dei due stili di layout dei menu delle app e schemi dai colori più naturali o più vivaci. La gamma ampliata di mini app scaricabili ha aggiunto anche “Baby Records”, che consente agli utenti di registrare i tempi di sonno e di alimentazione del proprio bambino, oltre a due nuovissimi giochi scaricabili e alle app di terze parti GoPro e Home Connect.

Amazfit GTR 4 e GTS 4 sono ora disponibili in Italia al prezzo consigliato al pubblico di 199,90 € da Euronics. Entro il 1° Ottobre i prodotti saranno disponibili anche sui canali ufficiali di Amazfit e presso gli altri rivenditori.

