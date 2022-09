Google Stadia: annunciata la chiusura del servizio

Quest’anno non è proprio andato per il verso giusto per Google visto che, a breve, chiuderà il suo servizio di cloud gaming Stadia

Nonostante fosse partito con le migliori intenzioni, ancora a novembre 2019, il servizio di cloud gaming Google Stadia ha fatto molta fatica a restare al passo nel mercato videoludico. Purtroppo alla fine si è rivelato un classico esempio di “tutto fumo e niente arrosto” tanto che chiuderà il prossimo anno, ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Google Stadia: segnatevi il 18 gennaio 2023

Chiunque abbia mostrato un minimo di scetticismo nei confronti di questo servizio alla fine può dire di aver avuto ragione da vendere! Si chiuderà definitivamente il 18 gennaio del 2023 e, inoltre, non ci sarà più nessun servizio disponibile. Quindi, se si ha acquistato hardware o software di qualunque tipo, questi non saranno più utilizzabili, ma la società ha già annunciato una gran quantità di rimborsi che verranno erogati entro metà gennaio.

La piattaforma tecnologica di base che alimenta Stadia è stata testata su larga scala e trascende i giochi. Vediamo buone opportunità di applicazione di questa tecnologia in altre parti di Google come YouTube, Google Play ed i nostri sforzi per la realtà aumentata, oltre a renderla disponibile ai nostri partner del settore, in linea con il futuro dei giochi. Rimaniamo profondamente impegnati nei giochi e continueremo a investire in nuovi strumenti, tecnologie e piattaforme che alimentano il successo di sviluppatori, partner del settore, clienti cloud e creators.

Questo il messaggio del capo del progetto, Phil Harrison, che ha poi aggiunto come sia lui e la stessa azienda rimangono ancora dei ferventi sostenitori della tecnologia usata da questo progetto tanto che entrambi continueranno a lavorare con il cloud gaming in altri rami dell’azienda. Per intanto, però, è andata così!

