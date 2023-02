San Valentino: le città d’Europa in 10 film romantici

Per San Valentino Omio, piattaforma di prenotazione viaggi ha creato una lista delle dieci città d’Europa dove sono stati girate i film d’amore più romantici

Omio, piattaforma online per prenotare viaggi, come treni, voli, autobus e traghetti ha creato una mappa interattiva che mostra più di 1.000 luoghi di film e serie tv in tutto il mondo. Una bellissima idea che diventa ancora più interessante in vista della festa degli innamorati: in occasione di San Valentino, cosa c’è di più appropriato dei film d’amore ambientate nelle città dell’amore? E per questo motivo, la piattaforma ha stilato una lista di dieci città d’Europa dove sono state girate le più famose storie d’amore, così da dare anche un’ispirazione per la prossima vacanza. Prendete appunti, per rivedere i vostri film romantici preferiti e anche per prenotare i vostri viaggi.

San Valentino: le città d’Europa in dieci film romantici secondo Omio

Nel primo posto possiamo vedere subito Il favoloso mondo di Amelie (del regista Jean-Pierre Jeunet), ambientato a Parigi, ma grande presenza anche la vediamo con la città di Londra, che appare con ben quattro film, tra cui una delle commedie romantiche per eccellenza, Notting Hill ambientata nel celebre quartiere.

Il favoloso mondo di Amelie (2001), a Parigi​​​

a Parigi​​​ Quattro matrimoni e un funerale (1994), a Londra e dintorni

(1994), a Londra e dintorni 300 ore per innamorarsi (2007), a Berlino e nel Brandeburgo

(2007), a Berlino e nel Brandeburgo Notting Hill(1999) , a Londra

, a Londra Barfuss (2005) , a Bonn e Amburgo

, a Bonn e Amburgo About a Boy – Un ragazzo (2002), a Londra

– Un ragazzo (2002), a Londra La vita è bella (1997), in Toscana

(1997), in Toscana Questione di tempo (2013), a Londra e in Cornovaglia

(2013), a Londra e in Cornovaglia Midnight in Paris (2011), a Parigi

(2011), a Parigi Vacanze romane (1953), a Roma

San Valentino, dunque, è alle porte e quale migliore destinazione per un viaggio la vostra o il vostro partner, di una di queste romantiche città? So lol.travel potete trovare moltissime offerte per queste e altre mete. Rimanete sintonizzati su tuttoteK per essere aggiornati su tutte le novità dal mondo del cinema e non solo.

