Milan-Napoli: dove vedere la partita?

Chiusa la questione piattaforme, eccoci arrivati al punto principale: Milan-Napoli sarà trasmessa esclusivamente su DAZN . Si scende in campo oggi, Domenica 11 Febbraio, alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio San Siro di Milano. Ricordiamo l’importanza di avere una VPN per navigare in totale sicurezza su internet.

La seconda società menzionata, fondata a Londra da poco tempo, si è da subito ritagliata uno spazio di rilievo all’interno del mondo calcistico. Allo stato attuale, infatti, DAZN è l’unica a poter offrire l’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si arricchisce con i match di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette poi di scegliere tra due soluzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 € , il quale dà modo di usare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Occorrerà solamente cliccare sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Terzo in classifica con 49 punti, il Milan vuole ipotecare il podio con la sicurezza di giocarsi la Champions League anche il prossimo anno. Obiettivi stagionali ormai ridotti al minimo, con l’uscita dalla Coppa Italia e la corsa scudetto da cui è stato tagliato fuori. Ai ragazzi di Pioli resta ben poco, motivo che li spinge a confermare la posizione attuale. All’ottavo posto compare un Napoli che non riesce a ritrovare la tranquillità. I 35 punti costringono i partenopei a inseguire le prime 4 posizioni, con la costante paure di essere esclusi dall’Europa. Andiamo così a scoprire dove vedere Milan-Napoli , se su Sky o su DAZN.

Giovanni Spadavecchia

Laureato in Scienze Umanistiche con indirizzo in Lettere Moderne, grande appassionato di scrittura, in particolare di poesia. Oltre a scrivere articoli di diverso genere, si è dedicato alla pubblicazione di alcune raccolte contenenti le sue opere. Amante del calcio e sempre pronto a mettersi alla prova e conoscere cose nuove! Attualmente è iscritto alla Laurea Magistrale in Giornalismo e Cultura Editoriale presso l'Università degli studi di Parma.