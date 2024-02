San Valentino si avvicina, e se volete recuperare una serie o un film anime in compagnia della vostra dolce metà, in questo articolo vi consigliamo i migliori da cui partire: anche se siete soli eh, un po’ di romanticismo non fa mai male neanche ai single

Nel mentre la settimana di Sanremo è tristemente terminata ieri sera, ad avvicinarsi a passi da gigante anche quest’anno c’è San Valentino. Ed essendo domenica, non poteva certamente mancare il nostro settimanale appuntamento con Anime Breakfast (qui trovate la lista completa degli episodi!) e se, nella scorsa puntata, abbiamo approfondito il personaggio di Zoro (cliccate qui!), stavolta vogliamo diventare un pochino più romantici ed accendervi i sentimentalismi.

Da soli o in compagnia è uguale

In questo articolo andiamo ad esplorare i migliori anime da vedere a San valentino, insieme alla vostra metà ovviamente. Anche se siete da soli, però, perché in fondo l’amore non è solo qualcosa che si ha, ma che si vive ogni giorno. Oppure perché semplicemente volete sentirvi meno tristi e soli guardando gli altri essere felici. Non sappiamo sinceramente se come cosa può funzionare, ma tant’è: ecco i migliori anime da vedere a San Valentino… da soli o in compagnia.

Toradora | Anime Breakfast: i cinque migliori anime da vedere a San Valentino

La serie TV di Toradora, ad opera di J.C.Staff, inizia la sua trasmissione nel 2008 e diventa sin da subito una delle più iconiche e riconoscibili del panorama romantico degli anime giapponesi. La storia segue Ryuuji Takasu, un giovane che dall’aspetto potrebbe sembrare un criminale, ma ha in realtà un animo gentile, e Taiga Aisaka, una ragazza di bassa statura, ma non dall’altrettanto pacato temperamento. I due, inizialmente, stringono un’alleanza per aiutarsi reciprocamente a conquistare i rispettivi interessi amorosi. Sapete bene già come finirà. Trovate Toradora in streaming sia su Netflix sia su Amazon Prime Video.

Your Name | Anime Breakfast: i cinque migliori anime da vedere a San Valentino

Il maestro Makoto Shinkai (di cui trovate la filmografia completa a questo link) ci ha donato, nel 2016, quel capolavoro animato che è Your Name, in originale Kimi no na Wa. Come sempre, le produzioni di Shinkai si distinguono per due fattori fondamentali: la bellezza visiva, e la narrazione a tratti dolce, a tratti avvincente, con profondi temi di riflessione. Stavolta, il regista affronta i temi dell’amore, della perdita e del destino attraverso la storia di Mitsuha Miyamizu, una ragazza che vive in un piccolo villaggio montano, e di Taki Tachibana, uno studente delle superiori nella metropoli di Tokyo. Che cosa li lega? Che durante il sonno, i due hanno il potere di scambiarsi i corpi a vicenda. Intricato quanto basta, no? Trovate Your Name in streaming su Netflix:

Maid-Sama! La doppia vita di Misaki | Anime Breakfast: i cinque migliori anime da vedere a San Valentino

Ora vogliamo sbloccarvi un ricordo. Nel lontano 2010, ad opera di J.C.Staff, iniziò la messa in onda di Maid-Sama, che in lingua originale era Kaichou Wa Maid-Sama!, tratto dal fortunato manga di Hiro Fujiwara. Si rivela essere, sin da subito, un anime molto leggero, ma anche caratterizzato da un’allegria incredibile scaturita da personaggi ben caratterizzati. La protagonista è Misaki Ayuzawa, la severa e risoluta presidentessa del consiglio studentesco di una scuola precedentemente maschile ora aperta anche alle ragazze. Tuttavia, Misaki tiene nascosto il suo lavoro part-time come cameriera in un café per mantenere la sua reputazione. La trama prende vita quando il popolare Usui Takumi scopre il suo segreto… e sapete bene dove andremo a parare, no? Trovate Maid-Sama in streaming su Crunchyroll.

Nana | Anime Breakfast: i cinque migliori anime da vedere a San Valentino

Dall’eterno manga di Ai Yazawa, che è tutt’ora in pausa a causa delle condizioni di salute dell’autrice, è nata una delle serie anime più di successo di sempre e che non potete non iniziare a guardare proprio a San Valentino. Nana non è solo un anime sull’amore, ma esplora l’amicizia, la vita adulta e tutte le sfide che questa comporta. La storia segue due giovani donne con lo stesso nome, Nana Komatsu e Nana Osaki, con background e personalità completamente diverse. Mentre cercano di realizzare i loro sogni nella frenetica Tokyo, la loro amicizia diventa il fulcro emotivo della narrazione. Con uno stile narrativo maturo e profondo, “Nana” affronta tematiche complesse come la crescita, la perdita e la ricerca dell’identità. Consigliatissimo. Trovate Nana in streaming su Netflix e VVVVID.

I sospiri del mio cuore | Anime Breakfast: i cinque migliori anime da vedere a San Valentino

Ci siamo tenuti per ultimo uno dei nostri film preferiti dello Studio Ghibli ad opera di Hayao Miyazaki, diretto da Yoshifumi Kondo. I sospiri del mio cuore nasce nel 1995, ed è arrivato in Italia grazie a Lucky Red qualche tempo dopo. La storia segue Shizuku Tsukishima, una giovane studentessa, mentre esplora il suo desiderio di auto-scoperta e passione per la lettura. Il film tocca delicatamente temi come l’amicizia, l’amore e la realizzazione personale, offrendo uno sguardo sensibile sulla transizione dalla giovinezza all’età adulta. Ciò che rende questa pellicola irresistibile è la sua capacità di catturare con dolcezza e sincerità il cuore degli spettatori, senza considerare l’eterno stile artistico dello Studio Ghibli e la colonna sonora immortale. Lo potete acquistare ad un prezzo irrisorio da Amazon, trovate il box qua sotto.

Buona visione!

Questi erano a nostro parere i migliori anime da recuperare a San Valentino! Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

