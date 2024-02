Come avere Google Gemini Advanced gratis | Febbraio 2024

Scopriamo insieme, in questa breve guida dedicata, come avere accesso a Google Gemini Advanced gratis, o perlomeno provare a risparmiare per testare i contenuti della popolare IA di Google

Il mondo delle Intelligenze Artificiali sta facendo giganteschi passi da gigante giorno dopo giorno. Lo scorso 8 febbraio, Google ha “rebrandizzato” il suo vecchio Bard trasformandolo ufficialmente in Gemini e dando dunque vita ad una nuova stagione per la compagnia nel campo delle IA. Un chatbot che viene costantemente aggiornato e rivisto e che fa da contraltare al già famosissimo e usatissimo ChatGPT. Ve ne abbiamo parlato dettagliatamente in una guida dedicata, che potete raggiungere cliccando qui. In questo contesto, invece, vogliamo farvi scoprire come poter risparmiare su Google Gemini Advanced, il piano più avanzato e attualmente a pagamento del servizio di Google, o come fare per poterlo avere direttamente gratis.

I piani di abbonamento | Come avere Google Gemini Advanced gratis

Attualmente, Google mette a disposizione un solo piano di abbonamento per Google Gemini Advanced, che risulta essere incluso nel Google One AI Premium. Questo servizio, al costo di 21.99€ mensili, offre, oltre alla possibilità di utilizzare l’IA, alcuni plus aggiuntivi:

2TB di spazio di archiviazione

Assistenza esperti Google

Condivisione con 5 persone

Ulteriori funzionalità di editing in Google Foto

Funzionalità premium di Google Workpsace

VPN

Monitoraggio dark web

A breve, inoltre, gli abbonati potranno usufruire di Gemini Advanced anche nelle principali App di Google, come Gmail, Documenti, Presentazioni, Fogli e altro.

La versione Pro | Come avere Google Gemini Advanced gratis

In Italia è possibile accedere alla versione Pro di Google Gemini in maniera completamente gratuita. Come? Semplicemente raggiungendo la pagina principale del chatbot (potete cliccare qui per semplicità) e accedere col vostro account Google. Cliccate successivamente su “Prova Gemini” e iniziate la vostra esperienza.

Periodo di prova gratuito | Come avere Google Gemini Advanced gratis

Google vi mette a disposizione un periodo di prova di due mesi completamente gratuito per iniziare a conoscere il mondo di Google Gemini Advanced. Prima dello scadere dei 60 giorni, come sempre, vi ricordiamo di disdire il rinnovo dell’abbonamento. Questo perché altrimenti, chiedendovi una carta di credito al momento della registrazione a Google Gemini Advanced, al termine del periodo di prova gratuito l’azienda vi fatturerà l’importo mensile senza chiedere ulteriori conferme.

Servizi di condivisione abbonamenti | Come avere NordVPN gratis

