Come avere Google One gratis | Ottobre 2023

Scopriamo insieme, in questa breve guida, quali sono i migliori metodi per ottenere Google One gratis, o perlomeno per tentare di risparmiare nell’abbonarsi al servizio di Google che permette, fra le varie possibilità di espandere il proprio storage online

Google One è un piano d’abbonamento che permette di avere, fra le varie caratteristiche, uno spazio di archiviazione per i dati conservati su Drive, Gmail e Foto (tutte app proprietarie di Google) maggiorato. Di base, ogni utente che registra un account Google, ha dalla sua 15GB di storage online in cui conservare mail, foto e file di qualsiasi natura. Inoltre viene anche inclusa una VPN per smartphone, tablet e PC che consente di proteggere la propria connessione e di tenere i propri dati al sicuro da qualsiasi provider o possibile malintenzionato, ed alcune funzionalità aggiuntive per Google Foto. Come fare per avere l’abbonamento gratuitamente o ad un prezzo decisamente inferiore? Lo scopriamo in questo articolo, intanto andiamo a vedere quali sono i piani basilari.

I piani di abbonamento | Come avere Google One gratis

Attualmente, i piani di abbonamento di Google One sono i seguenti:

Basic: 1,99€ mensili 100GB di spazio di archiviazione Assistenza di esperti Google Condivisione con un massimo di 5 persone Altre funzionalità di modifica in Google Foto Vantaggi aggiuntivi per i membri VPN per più dispositivi Monitora il dark web

Standard: 2,99€ mensili 200GB di spazio di archiviazione Assistenza di esperti Google Condivisione con un massimo di 5 persone Altre funzionalità di modifica in Google Foto Vantaggi aggiuntivi per i membri VPN per più dispositivi Monitora il dark web

Premium: 9,99€ mensili 2TB di spazio di archiviazione Assistenza di esperti Google Condivisione con un massimo di 5 persone Altre funzionalità di modifica in Google Foto Vantaggi aggiuntivi per i membri Funzionalità premium di Google Workspace VPN per più dispositivi Monitora il dark web



Offerte in corso | Come avere Google One gratis

Attualmente, per risparmiare un po’ su Google One, la stessa azienda ha messo in campo alcune offerte che mirano ad abbattere verticalmente i costi degli abbonamenti mensili. Se di base, infatti, abbonandovi all’annuale avete già un risparmio del 16%, con le offerte correnti potrete ottenere gli abbonamenti mensili ai seguenti prezzi:

Basic: 0,49€ al mese per 3 mesi , poi 1,99€

, poi 1,99€ Standard: 0,75€ al mese per 3 mesi , poi 2,99€

, poi 2,99€ Premium: 2,49€ al mese per 3 mesi, poi 9,99€

Periodo di prova | Come avere Google One gratis

Non è possibile usufruire di un periodo di prova per testare gratis Google One, a meno che non siate invitati da uno dei vostri contatti. E anche in questo caso, dovrete essere dei nuovi utenti del servizio, perché nel caso in cui siate vecchi abbonati o ne avete già uno attivo, il codice promozionale che vi verrà fornito via mail sarà non funzionante. Al termine del periodo di prova, Google addebiterà automaticamente il costo dell’abbonamento, quindi ricordatevi di disattivarlo nel caso in cui non siate più interessati al servizio.

Servizi di condivisione abbonamenti | Come avere Google One gratis

Se invece, ancora, non siete soddisfatti di queste metodologie, potete tranquillamente rivolgervi ai servizi di condivisione degli abbonamenti come GamsGo o GoSplit che permettono di acquistare, ad un prezzo irrisorio un abbonamento a Apple One condividendolo con altri utenti della piattaforma in maniera facile e soprattutto sicura.

E questo è tutto!

E questo è tutto quello che potevamo dirvi sul come avere Google One gratis! Fateci sapere se siete degli utilizzatori del software di Dropbox qua sotto nei commenti e continuate a seguirci qui su tuttotek.it!