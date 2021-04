Indie World: riassunto dell’evento del 14/04/2021

Palle curve a non finire per un evento capace di stupire: con l’Indie World le sorprese non sono mancate, come vedrete nel nostro riassunto

Dopo un mero preavviso di ventiquattro ore come da tradizione, l’Indie World di Nintendo è infine arrivato tra noi e siamo qui per offrirvi il nostro riassunto. Potremmo aver già pubblicato le notizie più importanti, ma questo recap serve soprattutto a chi si fosse perso gli annunci e volesse recuperarli in una più breve forma scritta e/o a chi volesse invece fare un semplice punto della situazione. In entrambi i casi, dopo il video troverete un elenco di tutti i principali annunci: se volete, considerate questa la nostra ultima allerta spoiler, perché da qui in poi saremo rapidi e sistematici.

Il nostro riassunto dell’Indie World di aprile

Gli annunci dell’Indie World si sono susseguiti a piè sospinto nell’arco dei venti minuti di materiale che abbiamo visto, ma con questo riassunto dovreste aver modo di raccapezzarvici. Nel dubbio, le sorprese sono state come segue:

Road 96: indie francese in prima persona, narrativo procedurale, ispirato ai road movie, presenta una trama a bivi, esce quest’anno.

indie francese in prima persona, narrativo procedurale, ispirato ai road movie, presenta una trama a bivi, esce quest’anno. Aerial_Knight’s Never Yield: runner dallo stile astratto ma acceso, ambientato in una Detroit ispirata a Tokyo, esce il 19 maggio, la demo è disponibile già da ora.

runner dallo stile astratto ma acceso, ambientato in una Detroit ispirata a Tokyo, esce il 19 maggio, la demo è disponibile già da ora. Last Stop: tre storie intrecciate con una visuale in soggettiva, esce a luglio.

tre storie intrecciate con una visuale in soggettiva, esce a luglio. Hindsight: un’esperienza introspettiva dal trailer vago con uno stile grafico astratto, esce questo inverno.

un’esperienza introspettiva dal trailer vago con uno stile grafico astratto, esce questo inverno. OlliOlli World: nuovo titolo da Roll7, un runner equilibrato nella difficoltà, sfoggia percorsi multipli nel level design, ci darà occasione di incontrare molti personaggi, ci darà filo da torcere con i vari trick eseguibili nel mondo di Radland, esce questo inverno.

nuovo titolo da Roll7, un runner equilibrato nella difficoltà, sfoggia percorsi multipli nel level design, ci darà occasione di incontrare molti personaggi, ci darà filo da torcere con i vari trick eseguibili nel mondo di Radland, esce questo inverno. The Longing: una sorta di avventura grafica, votato all’esplorazione, in cui 400 giorni scorrono in tempo reale, già disponibile.

una sorta di avventura grafica, votato all’esplorazione, in cui 400 giorni scorrono in tempo reale, già disponibile. There is No Game – Wrong Dimension: un puzzle game punta-e-clicca che simula l’assenza di gameplay da parte di un gioco che rifiuta di avviarsi, già disponibile.

un puzzle game punta-e-clicca che simula l’assenza di gameplay da parte di un gioco che rifiuta di avviarsi, già disponibile. Teenage Mutant Ninja Turtles – Shredder’s Revenge: beat-em-up a scorrimento laterale, ispirato a TMNT Turtles In Time, esce quest’anno.

beat-em-up a scorrimento laterale, ispirato a TMNT Turtles In Time, esce quest’anno. Cristales: un gioco di ruolo di stampo classico in cui possiamo manipolare il tempo per avere la meglio in battaglia, esce il 20 luglio.

un gioco di ruolo di stampo classico in cui possiamo manipolare il tempo per avere la meglio in battaglia, esce il 20 luglio. Getsufumanden – Undying Moon: un souls-like a scorrimento laterale simile a Blasphemous, offre boss impegnativi, molte armi con cui sconfiggerli, uscirà solo nel 2022.

un souls-like a scorrimento laterale simile a Blasphemous, offre boss impegnativi, molte armi con cui sconfiggerli, uscirà solo nel 2022. Aztech – Forgotten Gods: un titolo action-adventure messicano “culturale” che mescola tecnologia futuristica alla mitologia azteca, esce quest’autunno.

un titolo action-adventure messicano “culturale” che mescola tecnologia futuristica alla mitologia azteca, esce quest’autunno. Skul – The Hero Slayer: un platformer roguelite in 2D in cui cambiare la propria testa con altre per cambiare abilità, esce quest’estate.

un platformer roguelite in 2D in cui cambiare la propria testa con altre per cambiare abilità, esce quest’estate. Carrellata finale: in ordine, abbiamo art of rally (estate), KeyWe (agosto), Labyrinth City – Pierre the Maze Detective (primavera), Weaving Tides (maggio), The House of The Dead Remake (2021), Ender Lilies – Quietus of The Knights (22 giugno), Beasts of Maravilla Island (giugno) e Fez (già disponibile).

in ordine, abbiamo (estate), (agosto), (primavera), (maggio), (2021), (22 giugno), (giugno) e (già disponibile). Saldi a tema Indie World: sono attualmente disponibile diversi giochi indie – al di fuori di quanto abbiamo detto nel nostro riassunto – in saldo su Nintendo eShop.

sono attualmente disponibile diversi giochi indie – al di fuori di quanto abbiamo detto nel nostro riassunto – in saldo su Nintendo eShop. Sorpresa finale: quest’anno avremo l’inatteso (specie su Nintendo Switch) seguito Oxenfree II – Lost Signals.

Dopo questo lungo riassunto, ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate degli annunci? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.