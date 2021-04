Warframe: ecco i dettagli della nuova espansione Call of the Tempestarii

Warframe si aggiorna con la nuova espansione Call of the Tempestarii e con un update per console Xbox Series X/S che ne migliora il comparto tecnico

La nuova espansione di Warframe, chiamata Call of the Tempestarii, è disponibile su tutte le piattaforme. Il titolo MMO di Digital Extremes si è anche dotato di una nuova veste grafica su console Xbox Series X, dopo che l’ultima patch ne aveva migliorato le performance anche su PlayStation 5.

I contenuti di Call of the Tempestarii, la nuova espansione di Warframe

Call of the Tempestarii amplierà moltissimo i contenuti di Warframe. Le battaglie spaziali sui Railjack, introdotte con un add-on nel 2019, verrà reso uno dei punti centrali dell’esperienza. Adesso i giocatori potranno assoldare una ciurma per la propria nave, dandogli degli ordini mentre si concentra su altri obiettivi. Nella nuova Quest dedicata, inoltre, si dovrà affrontare una flotta Corpus nel tentativo di ritrovare una nave fantasma. Al suo interno, farà la sua comparsa Sevagoth, l’ultimo Warframe aggiunto al titolo. La sua abilità sarà quella di mietere le anime dei nemici per riempire il Death Well, liberando poi la propria Exalted Shadow per fare a pezzi gli avversari con degli attacchi melee.

L’aggiornamento Call of the Tempestarii fa il pari con l’arrivo dell’update next-gen su Xbox Series X. L’update è stato lungamente atteso dai fan, dopo il suo arrivo su PlayStation 5 già qualche mese fa. L’update permette al titolo di supportare i 4K a 60 fotogrammi al secondo, ma introduce anche l’illuminazione dinamica e un rendering migliorato, oltre a dei caricamenti ridotti rispetto al passato. Ovviamente, a differenza di quanto avviene su PlayStation 5, su Xbox Series X non è possibile godere delle funzionalità di cui dispone il DualSense.

Warframe continua ad espandersi senza sosta. Il successo dell’MMO free to play di Digital Extremes è visto da molti come la possibilità di un modello free to play sano che non sia reso impraticabile dalle microtransazioni ipertrofiche. Qualora voleste acquistare dei pacchetti per Warframe a prezzo scontato, però, potreste dare un’occhiata ad Instant-Gaming. E non dimenticate di seguirci sulle pagine di tuttotek per essere sempre aggiornati sul mondo della tecnologia e dei videogiochi.