Recensione Sky: Children of the Light, la stagione del piccolo principe

In questa recensione vi parleremo di Sky: Children of the Light, il gioco multiplayer cooperativo disponibile per mobile e, in particolare, ci soffermeremo sui contenuti del suo primo evento stagionale

Sky: Children of the Light è un particolare multiplayer cooperativo sviluppato per dispositivi mobile da Thatgamecompany, lo studio noto soprattutto per avere realizzato Journey (di cui questo rappresenta un seguito spirituale). Abbiamo scelto di parlarvi del gioco, che è stato pubblicato per la prima volta nel 2019, perché si è da poco avviato il suo primo evento stagionale.

Questa nuova stagione, i cui contenuti andremo ad analizzare nel dettaglio più avanti, trae ispirazione dal noto romanzo di Antoine de Saint-Exupéry Il piccolo principe. La scelta di dedicare una stagione del gioco a questa novella è sicuramente azzeccata: è evidente la somiglianza tra l’estetica del gioco e quella dell’iconografia dell’opera di Saint-Exupéry; anche tra le strutture narrative delle due opere ci sono più dei punti in comune. Scopriamo insieme con questa recensione quali sono le caratteristiche che contraddistinguono questi aspetti di Sky: Children of the Light.

Un viaggio tra le nuvole

Il protagonista di Sky: Children of the Light è uno spiritello della luce, a cui è stata affidata la missione di risvegliare gli antichi della propria specie tramite l’esecuzione di un rito. Per adempire a questa missione, dovremmo intraprendere un viaggio che ci porterà a esplorare numerose regioni, in cui imbatteremo sia in spiriti sperduti da risvegliare che di luci da raccogliere. Inoltre, vista la natura multiplayer del titolo, incontreremo altri che, come noi, sono in viaggio per completare la missione.

Non ci viene fornita una spiegazione dettagliata della lore. Per comprenderla a fondo dovremo procedere con il gioco e accedere a quei contenuti utili proprio a far luce sul mondo che ci circonda. Tramite l’esplorazione degli ambienti si può poi entrare in contatto con dettagli utili a comprenderlo.

L’evento stagionale, come specificheremo meglio in un altro paragrafo della recensione, va ad ampliare il mondo di Sky: Children of the Light, ma non prosegue la sua narrazione. Crea invece un percorso parallelo che permette al giocatore di vivere in prima persona parte del viaggio del protagonista de Il piccolo principe.

Armati di candela – Recensione Sky: Children of the Light

Il gameplay del titolo, che ricorda sotto molti aspetti quello del già citato Journey, si basa sull’esplorazione degli ambienti e sull’interazione con gli elementi al suo interno. In nessun caso c’è bisogno di far ricorso all’azione e, di fatti, non è previsto un sistema di combattimento. Le uniche armi che abbiamo a disposizione sono le candele, tramite le quali è possibile interagire con gli oggetti, con i PNG e con gli altri giocatori.

Gli obbiettivi principali del gioco sono la ricerca e il ritrovamento degli spiriti e delle luci. I primi ci permetteranno di accedere a oggetti unici e ci insegneranno delle espressioni, che potremmo usare per comunicare con gli altri giocatori; i secondi saranno invece utili a potenziare il nostro mantello, che ci consente di volare e che, grazie agli upgrade, ci fa raggiungere mete sempre più distanti. In alcuni casi, per superare gli ostacoli che ci dividono da queste entità sarà necessario collaborare con altri personaggi giocanti.

A rendere particolare l’interazione con gli altri giocatori c’è il fatto che questa è basata quasi interamente sulla comunicazione non verbale. Proprio per questo apprendere il numero più alto di espressioni risulta importante: tramite di esse avremmo la possibilità di articolare il discorso con gli altri giocatori. Affascinante è anche la possibilità che da Sky: Children of the Light di lasciarsi guidare da un altro giocatore, tramite la quale si stimola gli utenti a fidarsi l’uno dell’altro e a condividere gli obbiettivi.

L’evento stagionale non va a modificare in maniera sostanziale il gameplay di Sky: Childreon of the Light, ma lo arricchisce con nuove espressioni da apprendere, nuovi indumenti con cui personalizzare il proprio avatar e nuovi oggetti a tema. La maggior parte del contenuto è accessibile a tutti i giocatori, mentre una piccola parte è limitato ai soli possessori del pass stagionale.

Un mondo di meraviglie – Recensione Sky: Children of the Light

A questo punto della recensione, ci troviamo a parlare dell’aspetto che più di tutti definisce Sky: Children of the Light: il suo design. Questo si distingue fin da subito per lo stile minimale ed elegante. che si realizza nell’estetica poetica e a tratti anche onirica che circonda tutte le regioni del titolo.

A questo stile condiviso si affiancano le caratteristiche dei singoli scenari. Questi possono rappresentare sia ambienti naturali che strutture artificiali e, in ogni caso, si distinguono per la resa atmosferica. Questa varia a seconda dello spazio che si sta visitando ed sempre capace di trasmettere una sensazione, che può essere serenità come paura o stupore. Il fatto che il nostro personaggio sia capace di volare ci da la possibilità di osservare questi ambienti dall’alto e di renderci veramente conto dello straordinario lavoro che è stato fatto nella loro realizzazione.

Il contenuto introdotto con l’avvento della nuova stagione comprende anche un intera nuova area da esplorare, che è forze il maggior contributo al gioco che l’evento è capace di fornire. Prendendo sempre ispirazione da Il piccolo principe, lo scenario si caratterizza per l’atmosfera notturna e quita, con al suo interno diversi dettagli che gli conferiscono un aspetto lunare. Mentre lo si attraversa, si ha l’impressione di stare viaggiando tra le stelle.

Conclusioni

Arrivati al termine della recensione di Sky: Children of the Light, ci sentiamo di affermare che il gioco, pur non essendo per tutti, rappresenta un esperienza che ogni giocatore dovrebbe provare. Appare evidente come il titolo sviluppato da Thatgamecompany sia capace di distinguersi dalla maggior parte della concorrenza, in particolare se ci si limita a paragonarlo all’offerta presente per dispositivi mobile. La sua univocità deriva dalla sua scelta di concentrarsi sull’esperienza del viaggio piuttosto che sugli obbiettivi a cui questo fa accedere. Poi, la possibilità di esplorare gli ambienti che costituiscono il suo mondo, realizzati con una cura che non ci stancheremo mai di sottolineare, vale già di per sé la pena di intraprendere il percorso.

D’altra parte, essendo così ben definita la sua identità, è probabile che il titolo non incontri i favori di quei giocatori che ricercano l’azione e, in generale, un’esperienza più adrenalinica. Anche in questo, però, non c’è nulla di sbagliato: il gioco sceglie di puntare sugli aspetti che ne definiscono l’identità, anche a costo di alienarsi una parte di pubblico. Si tratta di una scelta coraggiosa, che mostra come durante la sua realizzazione si fosse più interessati all’aspetto artistico che ha quello commerciale.

Sky: Children of the Light è disponibile per Nintendo Switch, iOS, Android e iPadOS. L’evento stagionale, che ha avuto inizio lo scorso 6 Luglio, sarà attivo sino al prossimo 17 Settembre. Continuate a seguirci su tuttoteK per leggere altre recensioni e per rimanere aggiornati su tutte le novità riguardanti i migliori videogiochi in uscita. Se siete interessati ad acquistare il pass stagionale, o se volete comprare un altro videogioco, potete farlo tramite Instant Gaming.

8 Uno splendido viaggio Punti a favore Gameplay semplice ma unico nel suo genere

Gameplay semplice ma unico nel suo genere Stile grafico elegante e minimale

Stile grafico elegante e minimale Ambientazioni variegate e affascinanti Punti a sfavore Non adatto agli amanti dell'azione