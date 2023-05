Xbox Showcase: nuovi dettagli sui giochi degli eventi di giugno 2023

Microsoft ha parlato degli Xbox Showcase programmati a giugno 2023 in un post sul proprio blog ufficiale, ecco quali giochi aspettarsi

Dopo la conferma della cancellazione dell’E3 2023 arrivano novità sulle vetrine videoludiche estive. Microsoft ha annunciato ulteriori dettagli sui titoli previsti nel corso dei suoi showcase di giugno 2023, che comprendono l’Xbox Games Showcase principale, lo Starfield Direct e un Xbox Games Showcase Extended. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Xbox Showcase: quali giochi aspettarsi nel corso degli eventi di giugno 2023

Il primo Xbox Games Showcase prenderà il via domenica 11 giugno 2023, a partire dalle 19:00 e prevederà aggiornamenti sui nuovi titoli della casa di Redmond. Lo Starfield Direct seguirà subito dopo. Tuttavia, Microsoft non ha ancora indicato la durata dell’evento principale, quindi non sappiamo quando inizierà lo Starfield Direct.

“Unitevi a noi per scoprire nuove sorprese e anteprime dai nostri talentuosi studi interni e dai nostri numerosi partner creativi in tutto il mondo”, ha scritto Microsoft a proposito dell’Xbox Games Showcase.

Lo Starfield Direct, invece, fornirà “molte, molte più informazioni” su Starfield, tra cui “numerosi nuovi gameplay, interviste agli sviluppatori e informazioni esclusive dal dietro le quinte”.

L’Xbox Games Showcase Extended, invece, è previsto per martedì 13 giugno alle 19:00. Ci saranno “interviste approfondite” che copriranno le novità dell’Xbox Games Showcase, in aggiunta a “aggiornamenti sui giochi” dei partner Xbox. Questo evento si terrà un giorno dopo l’Ubisoft Forward di lunedì 12 giugno.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.