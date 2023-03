E3 2023: anche Ubisoft non parteciperà all’evento e annuncia un Forward a giugno!

Dopo le rinunce ufficiali di Nintendo e Microsoft anche Ubisoft non parteciperà all’E3 2023. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata al colosso di Montreal

Nintendo e Xbox si sono già tirate indietro dall’E3 2023, che si terrà a Los Angeles il prossimo giugno; ora è la volta di Ubisoft che non parteciperà, nonostante avesse confermato in precedenza la sua presenza. In una recente dichiarazione, il colosso di Montreal ha affermato di aver deciso di “muoversi in una direzione diversa” e ospiterà un Ubisoft Forward Live il 12 giugno proprio a Los Angeles.

Anche Ubisoft abbandona l’E3 2023

La notizia dell’uscita di scena da parte di Ubisoft dalla line up dell’E3 2023 è arrivata poche ore fa e ha scosso tutta l’organizzazione di quello che, in passato, è stato l’evento più atteso dell’anno in ambito videoludico e che ormai ha assunto sempre di più meno valore.

L’E3 ha regalato momenti indimenticabili a tutta l’industria nel corso degli anni. Sebbene inizialmente intendessimo avere una presenza ufficiale all’E3, abbiamo deciso di prendere una direzione diversa e terremo un evento Ubisoft Forward Live il 12 giugno a Los Angeles. Non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli con i nostri giocatori molto presto.

Ubisoft aveva precedentemente promesso una “forte lineup” per l’E3 2023, ma dopo alcune voci relative a possibili ritardi e rinvii per Assassin’s Creed Mirage e The Crew: Motorfest, probabilmente i piani sono cambiati. Pertanto, è stato deciso di organizzare un proprio showcase, il classico Ubisoft Forward per gestire in totale autonomia e dunque al meglio tutti gli annunci e le presentazioni relative proprio alle prossime uscite e produzioni. Non ci resta che attendere giugno, a questo punto, per avere ulteriori novità in merito.

