Xbox Developer Direct: presentazione con Bethesda prevista a fine mese

Come volevasi dimostrare: la fuga di informazioni si è dimostrata veritiera, possiamo aspettarci un Developer Direct con Xbox e Bethesda

Non avremmo parlato con tanta sicurezza di “leak” se non avessimo avuto anche il motivo di crederci: Microsoft ha annunciato un Xbox + Bethesda Developer Direct. Tenendo fede al nome, lo showcase promette aggiornamenti e nuove informazioni sui giochi di prime parti in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Rispondere alla prima domanda è semplice: quando possiamo aspettarci di avere le suddette novità? L’evento è previsto nella mezzanotte tra il 25 e il 26 gennaio, ora del pacifico. Per gli orologi del nostro Stivale, la cosa si traduce nelle nove di mattina a seguire. Giusto per rendere più snervante l’attesa!

Il Direct di gennaio che non ti aspetti: ecco la presentazione per Bethesda e gli altri Developer di Xbox

Veniamo alla seconda domanda: cosa aspettarci dal Developer Direct di Xbox e Bethesda? C’è già la conferma di Microsoft per la presenza di Forza Motorsport, Redfall, Minecraft Legends e The Elder Scrolls Online. Quest’ultimo metterà in mostra il suo ultimo aggiornamento narrativo previsto per quest’anno. In quanto ai rombanti motori di… beh, di Forza Motorsport, avremo “più gameplay ed entusiasmanti nuovi dettagli”. Il dietro le quinte di Minecraft Legends metterà l’esperienza multiplayer PvP sotto la lente degli sviluppatori. Vi lasciamo in compagnia del post ufficiale in merito.

Curious about what’s coming to Xbox?​

​

Check out Developer_Direct on January 25, featuring news and gameplay from some highly-anticipated games: https://t.co/DvTYGzc85z | #DeveloperDirect pic.twitter.com/5QUbL0OXqA — Xbox (@Xbox) January 11, 2023

Per lo sparatutto open world di Arkane, Redfall, possiamo aspettarci infine “diversi minuti” di gameplay in single-player e in co-op. Apprenderemo inoltre di più “su combattimento, boss, open world, personalizzazione e molto altro”. Che si dica qualcosa sulla data d’uscita del gioco, pronosticata per il mese di maggio dai rumor, poi, è un altro discorso. In questa line-up di tutto rispetto manca solo un nome illustre, ma pur essendo uno dei giochi più attesi dell’anno Starfield non sarà parte della presentazione. Stando a Microsoft, c’è uno showcase separato dedicato interamente al gioco di ruolo. Tutto materiale per distrarci dal ben più nebuloso elefante in salotto, non c’è che dire…

