E3: fiera cancellata ufficialmente

Arriva la temuta conferma: l’E3 di quest’anno è stata ufficialmente cancellata. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Facendo seguito ai rumor degli scorsi giorni ora arriva la conferma ufficiale: l’edizione 2023 dell’E3 è stata ufficialmente cancellata. A dichiararlo sono stati gli organizzatori dell’evento ReedPop, insieme all’Entertainment Software Association (ESA), i quali hanno reso pubblico nelle scorse ore un comunicato riguardante la triste sorte dell’evento, da sempre uno dei punti di riferimento più importanti per la community.

Cancellata ufficialmente l’E3 2023

Lo sappiamo cosa state pensando e no, purtroppo non si tratta di un pesce d’aprile anticipato. Al contrario risale alle scorse ore la notizia che la tanto attesa E3 di quest’anno è stata cancellata ufficialmente. Dopo essere passata attraverso alcuni anni travagliati che hanno visto la famosa fiera di Los Angeles prima svolgersi interamente in digitale ed in seguito venire del tutto cancellata a causa delle misure di sicurezza attuate a seguito della pandemia di COVID-19, questo sembrava l’anno giusto per tornare alla grande sulla scena.

Dopo l’annuncio del ritorno in presenza e la promessa di un grande show, alcuni big dell’industria videoludica, fra i quali Nintendo, Microsoft e Sony, hanno deciso di ritirarsi dalla lineup. Purtroppo la schiera di grandi nomi che hanno poi deciso di saltare la manifestazione si è allargata sempre di più, fino all’ultimo nome noto, ovvero Ubisoft, che recentemente ha confermato la sua assenza. Con ogni probabilità sono state queste le motivazioni principali che hanno spinto infine gli organizzatori a prendere questa triste decisione.

E voi stavate attendendo l’evento di quest’anno? Siete dispiaciuti di apprendere questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.