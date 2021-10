Super Smash Bros. Ultimate: evento del weekend “In guardia!”

Cantando “Bella ciao”, il Tabellone degli Spiriti ci vuole in guardia nell’evento del weekend a pugno alzato di Super Smash Bros. Ultimate

Sbaragliando ogni aspettativa sul (comunque inevitabile) torneo dedicato all’ingresso di Sora nel roster, l’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate sarà dedicato al Tabellone degli Spiriti. Probabilmente la cosa si deve alla scelta di non allestire due tornei di fila, dopo quello in cui abbiamo avuto modo di scherzare col fuoco. Potete però rallegrarvi: avrete infatti modo non solo di portare avanti la collezione, ma anche di concluderla. Con l’arrivo di Sora è infatti ufficialmente disponibile a tutti lo Spirito di Ratha tagliente, che siano in possesso di Monster Hunter Stories 2 o meno.

Pugni chiusi nell’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate

L’evento del weekend ci mette “in guardia” dai seguenti Spiriti di Super Smash Bros. Ultimate. Ce la vedremo con Wario-Man, Giga Mac, Akira, Sukapon, King Hippo, Kid Dracula, Spring Man, 9-Volt e 18-Volt, Meowth, Machamp, Tornadus Forma Incarnazione, Thundurus Forma Incarnazione, Mighty Gazelle, Zoda, Mr. EAD, Tora, Ouendan, Wrestler e giornalista, Kritter, Kip, Kalypso, Geodude, Baba, Aidraug, Shake King, Bruce McFire e, infine, Doki. Tuttavia, quelli disponibili ad orari predefiniti vantano la distinzione di essere, come accade molto raramente, tutti di classe Leggenda.

Potremo infatti aspettarci di scontrarci con Wario-Man alle otto di mattina e di sera, Sukapon alle due di notte e di pomeriggio, Giga Mac alle undici di mattina e di sera e, infine, Akira alle cinque del mattino e di pomeriggio. Segnaliamo per difficoltà anche 9-Volt e 18-Volt, di classe Asso ma resi impegnativi dalla presenza dell’assistente Sheriff. L’evento, in assenza di contenuti inediti, durerà solo tre giorni. Le danze si apriranno alle otto di mattina di dopodomani, venerdì 22 ottobre, e il tutto si concluderà alla stessa ora di lunedì 25. Noi ci vediamo per la diciassettesima parte della guida al gioco!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo evento? Avete già messo mano a Sora? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.