Super Smash Bros Ultimate: Sakurai presenta e illustra Sora

Sora da Kingdom Hearts è l’ultimo personaggio DLC: non è un’esercitazione, Sakurai ha realizzato l’impossibile in Super Smash Bros. Ultimate!

L’attesa è finalmente giunta al termine: con l’ultima presentazione di Masahiro Sakurai, sappiamo che è Sora da Kingdom Hearts a concludere il roster di Super Smash Bros. Ultimate. Il leggendario game designer ha passato in rassegna molti aspetti del personaggio, dalle mosse allo scenario in tema, toccando anche la data di uscita e i costumi per i Guerrieri Mii (placebo di chi avrebbe voluto concludere il roster in un altro modo). Vi lasciamo qui sotto la presentazione, come sempre, ma non mancheremo di raccontare tutti i dettagli nel giusto ordine.

Mii, che inferno (di attesa)!

Com’era prevedibile, Sakurai ha voluto mantenere la suspence in favore di “solo un paio” di elementi per i Guerrieri Mii prima di passare al debutto di Sora in Super Smash Bros. Ultimate. Anche qui c’è di che gioire: dopo le ultime “scommesse sicure” come la parrucca dedicata ad Octoling e Giudigatto da Splatoon, abbiamo forse il miglior costume possibile per i fucilieri: il costume del cacciatore di demoni, o DOOM Slayer, direttamente da… beh, da DOOM (che, come ricorda Sakurai, gira ovunque). Il vero annuncio torcibudella, però, è quello della data di uscita: 19 ottobre, ovvero un’attesa per Sora e compagnia che durerà ancora a lungo (due settimane).

La presentazione – Sora, la chiave di Sakurai in Super Smash Bros. Ultimate

Incredulo quanto noi, Sakurai ha interrotto (per poi mostrarlo integralmente alla fine) il trailer di Sora in Super Smash Bros. Ultimate per dedicarsi alle mosse. Prima di allora, però, una conferma che tutti aspettavamo: Bayonetta ha vinto il voto per la propria inclusione al termine del quarto Smash, ma Sora è il vincitore assoluto in qualità di personaggio più voluto al mondo. Non a caso, Nintendo a suo tempo scelse semplicemente di non rivelare i risultati. Il gioco di parole con cui Sora è stato annunciato la dice lunga: il personaggio non “si unisce” soltanto “alla lotta”, ma è finalmente qui. Ottimismo ben riposto, insomma.

Quattro passi in leggerezza – Sora, la chiave di Sakurai in Super Smash Bros. Ultimate

Siccome “Sora” significa “cielo”, è più che legittimo che questo sia uno dei personaggi più leggeri del roster. Ci vuole poco a scaraventarlo via, ma va anche detto che l’eroe del Keyblade eccelle nel combattimento aereo. Prima di passare al gameplay, il personaggio si distingue anche per la varietà di costumi. Non solo potremo controllare le varianti del primo Kingdom Hearts, del secondo, del terzo e di 3D, ma godremo anche delle fusioni Valore, Giudizio (KHII) e Ultima (KHIII). Dulcis in fundo, avremo anche un costume dal mondo Il Fiume Senza Tempo di KHII: il Sora monocromatico!

Spiritualmente parlando – Sora, la chiave di Sakurai in Super Smash Bros. Ultimate

Sakurai ha illustrato anche che gli Spiriti di Sora in Super Smash Bros. Ultimate saranno cinque, uno per design (senza contare le fusioni). Passando più avanti nella presentazione, abbiamo anche il Tabellone degli Spiriti: in ordine di potenza troviamo Kairi (unico Principiante), Ventus, Terra, Axel, Xion (Astri Nascenti), Aqua, Riku (Assi) e Roxas (unica Leggenda). Di essi, Aqua (interpretata da Lucina) e Axel (ovviamente Roy) vanteranno la specifica tra parentesi nel loro nome (in quanto in Giappone c’è omonimia con altri personaggi videoludici). Torniamo al vivo della presentazione, perché ora se ne vedono delle belle!

Non è vero / che non sei capace / che non c’è una chiave – Sora, la chiave di Sakurai in Super Smash Bros. Ultimate

Gli attacchi di Sora sono più o meno lenti, ma comunque facili da mettere a segno. Il jab (A, A, A oppure A premuto a lungo) è la classica combo da tre colpi che amiamo nella serie Kingdom Hearts con la gustosa aggiunta di poterla sfruttare in aria o anche con un attacco potente laterale (↔+A). L’attacco potente in su (↑+A) rotea il Keyblade per un colpo rapido, mentre quello in basso (↓+A) è una spazzata. L’attacco Smash laterale (>>+A/<<+A/↔+leva analogica destra) è devastante, mentre quello in alto (↑+leva analogica destra) dà il meglio di sé a distanza ravvicinata (penetrando le piattaforme). Infine, quello basso (↓+leva analogica destra) funge anche da schivata sul posto.

Altre mosse – Sora, la chiave di Sakurai in Super Smash Bros. Ultimate

La picchiata di Kingdom Hearts III (come ci ricorda Sakurai) è la base per Uragano esplosivo, l’attacco aereo verso il basso di Sora in Super Smash Bros. Ultimate. Glissiamo sulle altre mosse aeree e i lanci per concentrarci sugli attacchi speciali, tutti presi a piene mani dalla serie di provenienza.

Magia (B): Sora alterna rapidamente Firaga, Blizzaga e Thundaga. La sostituzione è automatica, e vantano diversi effetti. Possono venire assorbite e venire intascate dall’Abitante e da Fuffi, nonché riflesse. Le rimanenti magie Stopga, Aeroga ed Energiga fanno parte delle provocazioni di Sora in su (↑+croce digitale), e vengono alternate.

Sora alterna rapidamente Firaga, Blizzaga e Thundaga. La sostituzione è automatica, e vantano diversi effetti. Possono venire assorbite e venire intascate dall’Abitante e da Fuffi, nonché riflesse. Le rimanenti magie Stopga, Aeroga ed Energiga fanno parte delle di Sora in su (↑+croce digitale), e vengono alternate. Incrocio Sonico (↔+B): Sora si fionda in avanti con una rapida scivolata, che si può direzionare . Può essere usato più volte e permette un grande spazio di manovra in aria, ma un uso eccessivo lo rallenta.

Sora si fionda in avanti con una rapida scivolata, che si può . Può essere usato più volte e permette un grande spazio di manovra in aria, ma un uso eccessivo lo rallenta. Turbine volante (↑+B): Una giravolta verso l’alto che colpisce più volte. Permette di usare Incrocio Sonico in seguito (!!!), e NON prima. Il gioco aereo consente anche di usare la combo a tre colpi.

Una giravolta verso l’alto che colpisce più volte. Permette di usare Incrocio Sonico in seguito (!!!), e NON prima. Il gioco aereo consente anche di usare la combo a tre colpi. Contrattacco (↓+B): Un contrattacco (ispirato alla parata di Sora) che però opera solo sul piano fisico. Nonostante questo, i proiettili azionano comunque il contraccolpo e i nemici vicini possono subire ingenti danni. In aggiunta, la potenza dei proiettili schivati aumenta (per le risse dai tre giocatori in su).

Un contrattacco (ispirato alla parata di Sora) che però opera solo sul piano fisico. Nonostante questo, i proiettili azionano comunque il contraccolpo e i nemici vicini possono subire ingenti danni. In aggiunta, la potenza dei proiettili schivati aumenta (per le risse dai tre giocatori in su). Sigillare la serratura (B con Sfera Smash ottenuta o Barra Smash Finale carica): Si tratta della Smash Finale di Sora. I nemici coinvolti finiscono in una replica della scena finale del primo Kingdom Hearts in salsa Smash. Sora li intrappola dietro la porta di luce per finirli.

Nel mezzo del cammin di nostra vita, ci pestammo alla Fortezza Oscura – Sora, la chiave di Sakurai in Super Smash Bros. Ultimate

Lo scenario di Sora è la Fortezza Oscura, e per la gioia della scena competitiva che si è disperata all’idea di vedere “l’ennesimo spadaccino”, è uno scenario piatto. Per la precisione, è paragonabile a Le Rovine, solo con una piattaforma secondaria larga al centro anziché tre piccole. Oltre alla panoramica del castello, però, la vera chicca risiede in ciò che avviene quando lo scontro volge al termine (per numero di vite o per tempo). La piattaforma infatti si trasforma nella Stazione del Risveglio, mentre lo sfondo lascia spazio a Tuffo del Cuore, dove i cameo dei personaggi sulle vetrate si sprecano (Sora, Riku, Roxas, Xion, Terra, Ventus o Aqua).

Gameplay e musica – Sora, la chiave di Sakurai in Super Smash Bros. Ultimate

Durante lo showcase, Sakurai ha mostrato una peculiarità di Sora in Super Smash Bros. Ultimate. Vincendo uno scontro in modalità Energia, infatti, verrà ricreato il rallentamento di fine battaglia dalla serie Kingdom Hearts (prima che l’annunciatore decreti il termine del match), con tanto di icone di lock-on. I brani della serie sono nove: Night of Fate, Destiny’s Force, Shrouding Dark Cloud, Hand in Hand, Blast Away -Gummi Ship II-, Hollow Bastion, Scherzo di Notte, Fragments of Sorrow e Destati. In aggiunta, la fanfara di vittoria è un riarrangiamento di Hand in Hand curato da Yoko Shimomura, ma non è tutto qui.

Natale in anticipo – Sora, la chiave di Sakurai in Super Smash Bros. Ultimate

La cross-promozione, una volta tanto, viene utile: è in questa presentazione che Masahiro Sakurai ha rivelato che non solo Sora arriverà nel gioco, ma lo stesso vale per il resto della saga su Switch… in versione cloud, quantomeno. Ciononostante, una versione gratuita dei filmati di Kingdom Hearts X Back Cover (offline) è ora disponibile su Nintendo eShop, e a dargli manforte vedremo presto anche Kingdom Hearts Union X Dark Road (offline anch’esso). Se poi avete Kingdom Hearts Melody of Memory, potrete aggiungere ai brani di Ultimate anche la versione swing di Dearly Beloved.

Samba de amiibo

Stanno per arrivare gli amiibo anche per i personaggi rimasti, partendo da Steve e passando per Sephiroth, Pyra e Mythra, Kazuya Mishima e, si presume, anche Sora. Infine, la celebrazione di Masahiro Sakurai ci ha riportato ai numeri da capogiro con cui si concluderà il suo magnum opus: 89 personaggi (complessivi, contando singolarmente i Pokémon dell’Allenatore e il duo di Pyra e Mythra), 116 arene, 201 strumenti, oltre 1100 brani, 1496 Spiriti (ad oggi), oltre 450 giochi rappresentati, oltre 2200 personaggi del mondo dei videogiochi a loro volta rappresentati e 140 set per i Guerrieri Mii.

Naturalmente, non mancheremo di riassumere Pyra, Mythra, Kazuya e Sora nella diciassettesima ed ultima puntata (almeno tra quelle numerate) della guida che ci tiene compagnia da febbraio. Appuntamento, in tal senso, per fine mese!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di quest’ultima aggiunta? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.