In questa nuova guida di Back 4 Blood vi spiegheremo come usare al meglio Hoffman, uno dei personaggi più forti e utili del gioco

Back 4 Blood è il nuovo FPS cooperativo a base di zombie sviluppato da Turtle Rock Studios e pubblicato da Warner Bros. Il titolo è disponibile da pochissimi giorni e tantissimi vecchi fan di Left 4 Dead hanno già affollato i suoi server.

Questo titolo però non è una semplice copia dello storico titolo Valve ma si differenzia per diversi aspetti, come ad esempio i personaggi. I vari sopravvissuti che potrete controllare infatti non si differenzieranno solo esteticamente, ma anche per quanto riguarda le abilità. Per aiutarvi a padroneggiare tutti questi variegati personaggi abbiamo quindi deciso di scrivere una serie di guide, e in questa vi spiegheremo come usare al meglio Hoffman.

Pronto a tutto

Prima di iniziare a parlarvi di come usare Hoffman, vogliamo introdurvi brevemente questo particolare personaggio di Back 4 Blood. Quest’uomo di mezz’età ha sempre creduto a tutte le folli teorie complottistiche in cui si è imbattuto e sarà proprio questa sua particolare caratteristica a dargli una marcia in più rispetto agli altri sopravvissuti del gioco. Hoffman infatti ha sempre sospettato l’imminente arrivo di un’invasione zombi, e per questo motivo al momento dell’apocalisse si è fatto trovare più che preparato. Questo personaggio infatti è in grado di ricoprire un utilissimo ruolo di supporto per tutta la squadra che vi permetterà di essere molto avvantaggiati anche durante le missioni più complesse. Qui di seguito potrete trovare tutte le abilità principali di Hoffman:

Ogni volta che ucciderete un infetto avrete la possibilità di trovare munizioni

Disponete di uno slot aggiuntivo per gli equipaggiamenti offensivi

Tutta la squadra ottiene un bonus del 10% alla capienza di munizioni massima

Le migliori armi – Back 4 Blood: come usare Hoffman al meglio

Il grosso vantaggio di Hoffman è la sua abilità di generare munizioni uccidendo i nemici e per questo motivo vi sconsigliamo di equipaggiarlo con armi ravvicinate. Gli equipaggiamenti melee infatti non vi permetteranno di tirare fuori nemmeno un briciolo del potenziale di questo potentissimo personaggio.

Per sfruttare al meglio Hoffman noi vi consigliamo di portare con voi il maggior numero di armi da fuoco automatiche possibili. Le scelte migliori sono i fucili d’assalto come l’AK-47 e le LMG come l’M249, ma in caso di necessità o come secondaria potete anche utilizzare delle mitragliette. Grazie ad armi di questo tipo sarete infatti in grado di eliminare un gran numero di infetti minori e generare così davvero tante munizioni extra per voi e la vostra squadra. Certo, potreste avere delle difficoltà con gli infetti più potenti, ma i vostri compagni di squadra potranno difendervi grazie ai proiettili aggiuntivi che potrete fornirgli.

Le migliori carte – Back 4 Blood: come usare Hoffman al meglio

Dopo le armi è giunto il momento di parlare delle carte. Le carte di Back 4 Blood sono davvero molto varie, quindi di solito è saggio utilizzare quelle che si adattano meglio al vostro stile di gioco. Se state utilizzando Hoffman però vi consigliamo caldamente di scegliere delle carte che ruotino attorno all’accumulo di munizioni e all’utilizzo di armi da fuoco automatiche. Per aiutarvi abbiamo quindi deciso di stilare una lista con le migliori carte da equipaggiare quando si usa Hoffman.

Carte Riflessi Strategia avventata Guanti da tiro Minigonna ampia Fuoco alle polveri Porta caricatori Trituratore Cambio Turbo Scarica di Adrenalina

Carte Disciplina Cacciatore paziente Gilet Tattico Ricarica potente Proiettili d’argento Addestramento militare Cartucce di grosso calibro Borsa di munizioni Cintura di munizioni Porta munizioni Tritacarne Predatore di munizioni

Carte Vigore Piromane Killer convinto In riga Bordata Forza e resistenza

Carte Fortuna Borsa di granate Porta cartucce Borsa di granate doppia Borse extra Brigante Ricarica amministrativa



