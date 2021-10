Century of Ashes: il gioco dei dragoni avrà un’uscita anche su console

L‘atteso Century of Ashes, gioco multiplayer basato sul combattimento di dragoni disponibile su Steam tra poche settimane, avrà un’uscita anche su console

Manca ancora un po’ di tempo all’uscita di Century of Ashes, dopo che la data in cui sarebbe stato rilasciato il gioco, rivelata alla Gamescom 2021, è stata posticipata di qualche settimana. Il titolo permetterà di personalizzare un drago che si andrà a possedere, per poi lanciarsi al combattimento all’interno di arene, da soli o con degli amici, e combattere per la propria sopravvivenza. Il gioco era previsto per il 18 novembre ed inizialmente solo per PC, sbarcando sulla piattaforma in modo gratuito su Steam. Il lancio del gioco è stato poi spostato per ragioni ovvie, dato che il giorno seguente sarebbe poi uscito Battlefield 2042, titolo di EA che ha a sua volta subito dei rinvii.

L’uscita su console di Century of Ashes, il gioco in cui potremo cavalcare dei draghi

In Century of Ashes si avrà la possibilità di scegliere le proprie classi, e di stilizzare i nostri draghi nel modo in cui preferiamo, anche se le aggiunte che andremo ad apportare all’aspetto delle creature non doneranno dei vantaggi reali; cosa relativamente apprezzabile, poiché queste saranno in realtà le uniche funzioni che richiederanno un pagamento. Le partite si divideranno in varie modalità di gioco: una di queste è Carnage, dove ci si troverà in un death-match in squadre di sei contro sei, sfruttando i power up che appariranno nella mappa.

Un’altra modalità sarà Gates of Fire, una specie di cattura la bandiera, dove si otterranno punti aggiuntivi volando attraverso dei particolari cancelli mentre si mantiene la bandiera in questione. Il titolo consentirà di giocare in cross-play, e a questo proposito poche ore fa lo studio Playwing, sviluppatore di Century of Ashes, ha confermato che il gioco arriverà anche sulle console PS4, PS5, Xbox Series S ed X, Xbox One e sui sistemi mobile, anche se l’uscita su queste piattaforme avverrà solo nel 2022. Intanto, sarà possibile avere accesso al titolo su PC a partire dal 2 dicembre.

