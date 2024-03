Steam batte di nuovo il record di utenti connessi

Steam è riuscito a stabilire un nuovo record di utenti collegati in contemporanea superando quello recentemente stabilito a gennaio

Steam è da sempre la piattaforma più amata dai giocatori PC e ogni giorno milioni di persone lo utilizzano per giocare ai propri titoli preferiti. Lo store di Valve aveva inaugurato il 2024 con un nuovo picco di giocatori attivi, ma a quanto pare si è già superato. Recentemente infatti è stato stabilito un nuovo record di utenti collegati in contemporanea su Steam.

Un nuovo record per Steam

A gennaio di quest’anno Steam aveva raggiunto il record di oltre 33 milioni di utenti connessi in contemporanea, ma il 2 marzo incredibilmente è già riuscito a superarsi. Sabato verso le 15:00 (ora italiana) infatti è stato toccato un picco di ben 34.298.950 giocatori collegati allo stesso tempo. Questo nuovo record conta un aumento di circa 600.000 giocatori rispetto al precedente ed evidenzia come la piattaforma stia continuando a crescere anche in questo periodo.

Ricordate però che questo numero segna tutti i giocatori connessi alla piattaforma e non solamente quelli attivi. Nel conteggio infatti sono incluse anche quelle persone che magari hanno impostato l’avvio di Steam all’accensione del PC, tenendolo in background mentre svolgono altre operazioni. Al momento di questo nuovo record di connessioni si è raggiunto un picco di 11.139.189 utenti in gioco contemporaneamente. Questo valore è certamente molto alto, ma è comunque inferiore alle cifre raggiunte a gennaio 2024. In quel periodo infatti è stato stabilito il record di ben 11.582.167 utenti attivi in contemporanea su Steam, segnando il picco massimo della piattaforma.

