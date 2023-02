Rumor | Sony: uno State of Play per fine febbraio?

Nelle scorse ore è iniziata a circolare in rete una voce che vorrebbe vedere un nuovo State of Play di Sony per fine febbraio: scopriamo insieme tutti i dettagli

Nel corso delle ultime tre settimane, sia Microsoft sia Nintendo hanno avuto il loro spazio, con due eventi distinti, per raccontare al proprio pubblico quali saranno i titoli in arrivo nei prossimi mesi (o anni che sia). Ad essere rimasta fuori dal coro è Sony, ed ovviamente le voci in rete hanno subito iniziato a serpeggiare. Quando ci sarà il prossimo State of Play? Chissà, la domanda che ci facciamo noi è, più che altro, se Sony abbia qualcosa da mostrare in un evento, attualmente.

Recentemente, il noto giornalista Jeff Grub ha proprio parlato della cosa, ha affermato che l’azienda avrebbe in programma un evento di minore importanza per il prossimo periodo, mentre si aspetta un vero e proprio Showcase per il mese di giugno o giù di lì. Per quel che riguarda, invece, il “piccolo” State of Play tanto rumoreggiato, secondo Grubb basterà aspettare fine mese, a dispetto di altre voci che invece volevano piazzare l’evento nei primi giorni di marzo. Perché però proprio fine febbraio?

I see people keep saying March for the State of Play, but I think it's more likely to happen before the end of February. https://t.co/lbQhqkKlyU — Grubb (@JeffGrubb) February 10, 2023

Uno State of Play a fine febbraio dedicato al VR2? Chissà…

La risposta è semplice: il prossimo 22 febbraio vedrà arrivare sul mercato il PlayStation VR2, quindi non sarebbe affatto strano veder arrivare l’annuncio di uno State of Play dedicato proprio alla realtà virtuale. Ovviamente, se tutto ciò fosse verosimile, non mancherà poi molto alla conferma ufficiale: in fondo manca poco più di una settimana.

Vedremo se Sony confermerà uno State of Play per la fine di febbraio! E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!