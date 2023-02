Sconti Ecovacs: 7 giorni di sconti imperdibili su numerosi prodotti

Ecovacs ha organizzato su Amazon 7 giorni di sconti su una vasta selezioni di prodotti a prezzi veramente competitivi, eccoli elencati

Ecovacs, azienda cinese, ha organizzato una settimana folle di sconti su diversi prodotti, tutti ottimi aspirapolveri con caratteristiche tecniche all’avanguardia. Di seguito elenchiamo i tre prodotti che secondo noi sono i più competitivi per rapporto qualità prezzo.

Sconti Ecovacs: ECOVACS DEEBOT X1 TURBO

L’ECOVACS DEEBOT X1 TURBO è un robot aspirapolvere intelligente progettato per la pulizia profonda delle superfici domestiche. Dotato di una tecnologia di navigazione avanzata e di una potente aspirazione turbo, questo robot aspirapolvere può pulire efficacemente tappeti, pavimenti e superfici dure. Grazie alla sua capacità di mappare e navigare autonomamente nella casa, l’ECOVACS DEEBOT X1 TURBO offre una pulizia efficace e personalizzata, riducendo al minimo la necessità di intervento manuale.

Il prodotto sarà in offerta fino al 19 febbraio con uno sconto del 38%. Il prezzo scontato sarà infatti di 799€ anziché 1299€.

(in offerta su amazon.it) Robot aspirapolvere lavapavimenti ECOVACS DEEBOT X1 TURBO, lavaggio panni automatico, 260 min, 360 ㎡, panni di lavaggio doppi, mappe 3D, monitoraggio in tempo reale & video-chiamata Stazione di pulizia automatica 3 in 1 ad alta capacità: i serbatoi separati da 4 L per l'acqua pulita e l'acqua di scarico consentono di pulire una superficie massima di 360 ㎡ e riempiono automaticamente il contenitore con acqua pulita prima della pulizia. La pulizia automatica e l'asciugatura all'aria riducono al minimo i batteri e gli odori sgradevoli: i panni sono sempre come nuovi. Inoltre, il blocco di sicurezza per i bambini impedisce loro di eseguire operazioni errate per curiosità.

Ecovacs Deebot T8 Pure

L’ECOVACS DEEBOT T8 Pure è un robot aspirapolvere intelligente di ultima generazione, che utilizza la tecnologia TrueDetect 3D per una pulizia profonda e accurata delle superfici domestiche. Questo robot aspirapolvere è dotato di una potente aspirazione e di una spazzola principale a forma di V per la rimozione efficace di polvere, detriti e capelli dagli angoli e dagli spazi ristretti. Grazie alla sua capacità di mappare e navigare autonomamente nella casa, l’ECOVACS DEEBOT T8 Pure offre una pulizia personalizzata e programmabile, riducendo al minimo la necessità di intervento manuale.

Anche in questo caso una settimana di sconti, fino al 19 febbraio si potrà godere del 46% di sconto. Dai 549€ iniziali ai 299€ attuali.

(in offerta su amazon.it) ECOVACS Robot aspirapolvere lavapavimenti Deebot OZMO T8 Pure Dotato di Navigazione con sensore Laser D-ToF, 5200mah, 180min, mappatura Multi-Piano, Barriere virtuali, Controllo App & Alexa 【Tecnologia TrueDetect 3D】La tecnologia TrueDetect 3D rileva ed evita anche gli ostacoli più piccoli nella stanza. DEEBOT T8 Pure è quindi in grado di riconoscere spazi molto stretti, gambe sottili di sedie, piccoli oggetti e soglie di porte per evitare collisioni o incastrarsi. Questa tecnologia migliora anche la capacità di riconoscimento della superficie scura.

Sconti Ecovacs: ECOVACS DEEBOT T9AIVI

L’ECOVACS DEEBOT T9AIVI è un robot aspirapolvere di alta gamma dotato di intelligenza artificiale (AI) e tecnologia di rilevamento degli ostacoli TrueDetect 3D. Questo robot aspirapolvere può mappare e navigare in modo preciso e personalizzato le superfici domestiche, rilevando e navigando intorno a ostacoli come mobili, tappeti e scale. Inoltre, l’ECOVACS DEEBOT T9AIVI è dotato di una potente aspirazione e di una spazzola a rullo per una pulizia profonda delle superfici dure e dei tappeti. Con la sua capacità di programmazione e di controllo vocale tramite assistenti vocali, l’ECOVACS DEEBOT T9AIVI offre un’esperienza di pulizia smart e convincente.

20% di sconto fino al 19 febbraio che faranno crollare il prezzo dai 499€ ai 399€. Approfittane subito.

(in offerta su amazon.it) ECOVACS Robot aspirapolvere DEEBOT T9AIVI 3000Pa, OZMO PRO 3.0, elusione degli Ostacoli 3D AIVI, Doppia Spazzola, 5200 mAh,200 min 【AIVI 2.0 - Identificazione ed elusione istantanea di persone ed ostacoli】DEEBOT T9 AIVI acquisisce in modo intelligente informazioni sugli spazi della tua abitazione grazie all'algoritmo aggiornato. L'aspirapolvere è dotato del sistema di riconoscimento visivo AIVI 2.0 in grado di riconoscere ed evitare 15 tipologie di oggetti durante la pulizia quali: calze/scope/ciabatte/cavi/poltrone a forma di U/tappeti/basi di carica e anche le persone.

Voi cosa ne pensate di queste promozioni? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.