Apex Legends: un trailer per il pass battaglia di Baraonda!

Tramite comunicato stampa, Respawn Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer del pass battaglia per la prossima stagione di Apex Legends: Baraonda

Non solo tornei e competizioni eSports! Domani, 14 febbraio, Apex Legends andrà ad aggiornarsi con la nuova stagione, Baraonda, su tutte le piattaforme per cui è disponibile. Nelle score ore, Respawn Entertainment ha svelato, con un nuovo trailer, il Pass Battaglia. I giocatori potranno vestire i panni di Crypto con il suo “Tecnocrate” al livello 25 e piombare al livello 50 con l'”Armonizzatore di battiti cardiaci” di Valchiria. Il Leggendario G7 Scout “Frequenza Frenetica” porta il calore e i giocatori possono sbloccare skin epiche per Bloodhound, Mirage e Loba. Completate il Pass Battaglia di Baraonda per sbloccare le skin Reattive del Mastiff “Headliner” e “Afterparty”, oltre a sbloccare nuovi pacchetti musicali, schermate di caricamento, emotes, cornici per banner e charms.

Inoltre, sul blog ufficiale di EA, sono state svelate le tante novità che l’arrivo della Stagione 16 di Apex Legends si porterà dietro. Ad esempio, un miglioramento della semplice quality of life: le leggende saranno riorganizzate sulla loro schermata a seconda della classe a cui appartengono. I vantaggi associati alle singole classi saranno visibili direttamente sopra alle abilità delle leggende. Questa riorganizzazione aiuterà i giocatori a identificare le leggende che sostengono la squadra o giocano in modo simile e faciliterà la comprensione dei nuovi ruoli. Le classi saranno cinque: Assalto, Ricognizione, Combattente, Controllo, Supporto. A ogni classe sarà associato un vantaggio per il gameplay che consentirà alle leggende di avere accesso a nuove opzioni strategiche. Nelle partite casuali, questi vantaggi daranno un tocco di brio in più al gioco e porranno maggiore enfasi sul processo decisionale. Ai livelli più alti della competizione, ora la composizione delle squadre determinerà gli elementi del gameplay a cui i giocatori avranno accesso e quelli a cui invece dovranno rinunciare.

Apex Legends: Baraonda, ecco il trailer del Pass Battaglia!

Inoltre, all’uscita di Baraonda, Deathmatch a squadre farà il suo debutto negli Apex Games. Preparati a combattere battaglie 6v6 senza esclusione di colpi nelle prime tre settimane della stagione! Come nella modalità Controllo, anche in Deathmatch a squadre potrete scegliere la vostra leggenda preferita, selezionare l’equipaggiamento e rientrare automaticamente dopo l’eliminazione. Per vincere un round il vostro team dovrà essere il primo a realizzare 30 uccisioni e il primo team ad aggiudicarsi due round vincerà la partita. Dopo le prime tre settimane di Deathmatch a squadre, verrà introdotta una nuova funzione che vi permetterà di goderti alcune delle modalità a tempo limitato più amate: la playlist permanente Mixtape! Con questa nuova raccolta potrete lanciarvi a capofitto negli scontri più frenetici ed entusiasmanti delle modalità a rientro rapido: Controllo, Deathmatch a squadre e Corsa alle armi.

Tutti gli altri dettagli sulla prossima stagione di Apex Legends: Baraonda li trovate sul blog di Electronic Arts, avete visto il nuovo trailer del pass battaglia? Che cosa ne pensate? Fateci sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!