Sifu: tutti i dettagli della nuova patch di aggiornamento

Lo studio di sviluppo Sloclap ha rilasciato una nuova patch di aggiornamento per il beat’em up Sifu. Ve ne parliamo in questo articolo

Il nuovo aggiornamento di Sifu, ossia la patch 1.20 è in distribuzione sui sistemi PS5 e PS4. Il punto forte di questo nuovo update rilasciato oggi, 28 marzo, è l’aggiunta a sorpresa dell’espansione Arenas, che vanta nuove location, sfide e cinque nuove modalità. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Sifu: nuove location, sfide e altro ancora nella patch 1.20 di aggiornamento

Dopo il successo riscosso dall’insoluto beat’em up in chiave avventura dinamica (qui trovate la nostra recensione), lo sviluppatore Sloclap ha rilasciato le note della nuova patch di aggiornamento 1.20 per Sifu. Si tratta di aggiunte particolarmente corpose e interessanti. Ve le proponiamo qui in basso in dettaglio.

Note della patch dell’aggiornamento Sifu 1.20

Aggiunte 9 nuove location nell’espansione Arenas.

nell’espansione Arenas. Aggiunte 45 sfide spietate nell’espansione Arenas.

nell’espansione Arenas. 5 nuove modalità di gioco aggiunte con l’espansione Arenas.

Dato che Sifu sembra già così com’è, a tutti gli effetti, un gioco piuttosto completo, l’espansione Arenas sarà sicuramente una sorpresa per molti giocatori. Detto questo, suona comunque allettante un numero aggiuntivo di ambienti in cui combattere, sfide da completare e nuove modalità di gioco da provare a padroneggiare.

Questo aggiornamento 1.20 è stato distribuito insieme alla versione Xbox Series X|S, Xbox One e Steam. Ciò significa che un maggior numero di giocatori proverà il gioco per la prima volta, il che ha senza dubbio motivato Sloclap a fare le cose in grande con la patch del day one. Per rimanere in tema update, Tchia è un altro gioco che ha ricevuto un aggiornamento significativo oggi. Chi ha una PS5 può ora godersi il gioco a 60 FPS.

