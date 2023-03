Il trailer di November – I cinque giorni dopo il Bataclan è ora disponibile. Ecco ciò che sappiamo sul film dedicato al terribile attentato

È finalmente disponibile il trailer di un film che farà sicuramente parlare di sé. Si tratta di November – I cinque giorni dopo il Bataclan, pellicola che racconta gli avvenimenti che ruotano intorno alla tragedia che ha colpito l’ormai celebre club Bataclan, attaccato da un gruppo di terroristi nel 2015, uccidendo 90 persone. Vediamo di che si tratta.

Trama e Cast | November – I cinque giorni dopo il Bataclan: ecco il trailer in italiano

November – I cinque giorni dopo il Bataclan parte proprio dalla tragica notte del 13 novembre 2015. In quella notte, Parigi si trasformò in uno dei luoghi più pericolosi, a causa di un attacco terroristico sferrato in diverse zone della città. Uno dei posti colpiti fu proprio il Bataclan, club in cui molte persone, soprattutto giovani, erano raccolte per assistere ad un concerto degli Eagles of Death Metal. La trama del film si concentra sulle misure adottate dalla divisione antiterrorismo, una volta appresa la notizia del tragico attacco. La polizia francese, guidata da Heloise e il suo comandante Fred, si troveranno a vivere un incubo, trovandosi faccia a faccia con una delle peggiori minacce della società occidentale: il terrorismo islamico. Sarà una corsa contro il tempo, per scovare e catturare i colpevoli della strage, prima che possano colpire nuovamente.

Tra i protagonisti vedremo Jean Dujardin, nei panni di Fred e Sandrine Kiberlain in quelli di Heloise. Nel cast anche Anaïs Demoustier, Lyna Khoudri, Jérémie Renier, Marine Vacth, Stéphane Bak, Cédric Kahn, Sami Outalbali, Sofian Khammes, Linda Bouazza e Annabelle Lengronne. La pellicola, diretta da Cédric Jimenez, è sceneggiata da Olivier Demangel e distribuita da Adler Entertainment.

Il trailer e data d’uscita | November – I cinque giorni dopo il Bataclan: ecco il trailer in italiano

November – I cinque giorni dopo il Bataclan uscirà il 20 aprile 2023 nei cinema italiani. Nell’attesa di vedere sul grande schermo questo nuovissimo spy thriller, è già stato pubblicato il trailer, che trovate qui in basso e la locandina del film. Nell’anteprima si vede chiaramente l’intento del film, che è quello di mostrare le fasi che si sono susseguite al sanguinoso attacco, attraverso le vicende delle forze dell’ordine, pronte a rischiare tutto pur di catturare gli spietati terroristi e consegnarli alla giustizia.

Un successo annunciato?

Il film si prospetta un vero successo, complice il fatto di raccontare un fatto recente, che ha sconvolto e continua a sconvolgere per l’inaspettata brutalità a cui l’Occidente non era preparato. La pellicola ci permette di capire quanto siamo vulnerabili di fronte a queste azioni terribili. November – I cinque giorni dopo il Bataclan è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2022 e candidato a ben 6 Premi César. Insomma sembra proprio una pellicola che non dovremmo perderci. Nel frattempo continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime news riguardanti i vostri film e serie TV preferite.

