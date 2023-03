Tchia: ecco la durata del titolo

Se siete curiosi di conoscere la durata di Tchia, il colorato open world di Aeaceb, in questo articolo potrete scoprire le ore necessarie a completarlo in base al vostro stile di gioco

Tchia è un gioco d’avventura open world sviluppato da Awaceb e pubblicato da Kepler Interactive. In questo titolo vestirete i panni di una ragazzina in grado di controllare oggetti e animali, e dovrete impegnarvi ad esplorare uno splendido arcipelago ispirato alla Nuova Caledonia.

Il nuovo gioco di Awaceb ha catturato l’interesse di tantissimi videogiocatori ma, a causa della sua natura open world, molti sono esitanti ad iniziare un’avventura che potrebbe consumare troppo tempo. Per fortuna, se siete curiosi di scoprire la durata di Tchia, in questo articolo vi sveleremo le ore necessarie a completarlo in base al vostro stile di gioco.

Tchia ha una durata media davvero abbordabile

Per essere un gioco open world, Tchia ha una durata media non particolarmente impegnativa. Seguendo la storia principale e completando qualche sporadica attività secondaria potrete infatti raggiungere i titoli di coda in circa 11 ore. Giocando in questo modo Tchia non vi porterà via troppo tempo, ma purtroppo eviterete anche di godervi alcuni degli elementi caratteristici che contraddistinguono il gioco.

Se invece volete vivere appieno tutto ciò che Tchia ha da offrirvi e volete cercare di completarlo al 100%, allora dovrete aspettarvi una durata che va dalle 15 alle 20 ore. Per fortuna anche in questo caso sembra che completare l’avventura non richieda troppo tempo, ma tenete a mente che se apprezzerete il gioco di sicuro finirete col giocarlo molto più del necessario. Tchia è un gioco davvero rilassante che vi mette davanti a paesaggi incantevoli e, se riuscirete a immergervi nella sua atmosfera, di sicuro passerete molte ore extra a godervi il panorama.

Tchia è disponibile ora per PC, PS4 e PS5.