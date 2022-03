Sifu: numeri e vendite da record per il titolo indie!

Tramite comunicato stampa, Sloclap ha condiviso con noi i numeri e le vendite da record che Sifu, il suo gioco action basato sul Kung Fu, ha raggiunto in nemmeno un mese dal lancio

Uscito ad inizio febbraio, Sifu non ha sfigurato nel suo confronto (obbligato dal periodo d’uscita, se non altro) con Horizon Forbidden West o Dying Light 2, sia per quel che riguarda il pubblico sia dal versante critico. Accolto con ottime valutazioni e acclamato come uno dei primi contendenti al titolo di GOTY, sia in occidente sia in oriente, il titolo di Sloclap ha raggiunto numeri da record in nemmeno un mese dal lancio, attestandosi fra i giochi più venduti e giocati in contemporanea nel periodo.

Raggiunto il milione di copie vendute a tre settimane dal lancio, dal comunicato stampa inviatoci da Sloclap possiamo dedurre anche numerose altre statistiche. Fino a oggi sono state giocate più di 10 milioni di ore. Del milione di giocatori che hanno iniziato l’avventura, oltre il 45 percento ha completato l’impegnativo secondo livello e ora è sulla buona strada per portare a termine la propria vendetta. Oltre 150.000 giocatori hanno già imparato abbastanza il Kung Fu da battere Yang, il principale antagonista del gioco. Insieme al comunicato stampa è arrivato il link all’Accolade Trailer di Sifu, che vi lasciamo qua sotto.

Sifu convince tutti e fa numeri e vendite da record!

Pierre Tarno, produttore esecutivo di Sloclap, ha affermato in merito:

Siamo entusiasti dell’accoglienza di Sifu sia da parte dei fan che della stampa. Ci siamo proposti di creare un autentico gioco d’azione Kung Fu che rendesse omaggio ai nostri film di Kung Fu preferiti. Siamo grati ai nostri fan in tutto il mondo, ma siamo particolarmente onorati dall’incredibile accoglienza che il gioco ha ricevuto in Cina. Questo tipo di ricezione in Cina è stata, per noi, un modo per comprendere la reale cifra del successo del gioco e sapere che si tratta del segmento più grande delle nostre vendite al di fuori del Nord America, unito alle recensioni positive dei critici cinesi, significa tantissimo per noi.

Infine, Alexis Garavaryan, CEO di Kepler Interactive, ha dichiarato:

Il team di Sloclap ha realizzato qualcosa di veramente eccezionale, che è stato apprezzato dal pubblico di tutto il mondo. Sifu è un successo incredibile che arriva dopo un percorso iniziato con Absolver e che persegue l’aspirazione della squadra a ridefinire lo standard dei giochi di arti marziali. Ringraziamo anche i nostri amici di PlayStation ed Epic che ci hanno dato assoluto supporto e visibilità in tutto il mondo.

Sifu è attualmente disponibile in esclusiva console PlayStation e PC tramite Epic Games Store, al prezzo budget di 39.99€, fattore che è andato ad influire sicuramente sulle vendite, ovviamente insieme all’incredibile qualità dell’esperienza. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!